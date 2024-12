Aguanten 2 quarts

Publicat per Xavier Pujol/D. TEJEDOR Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va encadenar ahir a València la segona derrota (107-92), la novena en el que va de temporada, davant d’un líder de l’ACB intractable, que va fer valer la seua qualitat i profunditat de banqueta a la segona part, després d’una primera i de l’inici del tercer quart molt igualats, en els quals el quadre lleidatà va estar a l’altura, fidel al seu estil i sense complexos. Però una vegada més el dèficit en el rebot (14 captures menys), les pèrdues (especialment en el tercer assalt), la defensa i la falta de concentració en moments claus van acabar condemnant-lo a una derrota, sobre el paper, previsible. Els dos equips que juguen a un ritme més ràpid de tota la Lliga i que més triples anoten de mitjana per partit (13 els valencians i gairebé 11 els lleidatans) no van defraudar amb la posada en escena. Ambdós van ser fidels al seu estil, imprimint un ritme frenètic ja des de l’inici i amb els triples com a protagonistes, sobretot en el bàndol valencià. Els de Pedro Martínez van llançar més de tres punts que de dos en un primer quart que va acabar en taules (26-26), amb un València molt efectiu des de més enllà dels 6,75 (6 de 14) i un Hiopos Lleida molt sòlid i amb molt equilibri.

Gerard Encuentra, que s’enfrontava a un dels seus tècnics de referència, va sorprendre d’inici resituant Walden, ja recuperat dels problemes estomacals que el van deixar KO davant del Joventut, com a director de joc, a més d’una zona 2-3 que en ocasions es va ennuegar als de taronja. Els lleidatans van arrancar amb un parcial de 3-8, fent mal amb Bropleh i Bozic, que s’enfrontava a l’equip que té els seus drets. L’alternança en el comandament del marcador va ser una constant, els valencians apostant-ho tot al triple i els lleidatans amb més equilibri.

L’Hiopos va jugar fidel a la seua filosofia, sent valent. i durant 25 minuts es va mantenir en el partit

L’Hiopos va continuar valent amb el seu plantejament i jugant de tu a tu a tot un líder de l’ACB, i això que el seu dèficit interior va tornar a deixar-se notar en aquest segon assalt. Fins a tres rebots van capturar els locals en un mateix atac perquè el jove De Larrea anotés el seu segon triple de la tarda, amb Encuentra esgargamellant-se a la banda demanant més concentració. El rebot defensiu va ser un malson per a l’Hiopos, que se’n va anar al descans amb 12 captures menys que els valencians, que en van aconseguir onze en camp contrari. Malgrat aquest domini, les diferències mai van arribar a ser importants (vuit va ser la màxima, 49-41) i l’Hiopos, que sí que aconseguia controlar les pèrdues (6), va arribar a l’intermedi cedint per sis (49-43).

El conjunt de Gerard Encuentra va tornar dels vestidors molt endollat i a base de triples va recuperar gairebé tot el desavantatge. Bropleh, Walden i Hasbrouck van metrallar des de la llarga distància per situar un esperançador 56-54, però de nou va faltar regularitat i, esclar, dominar el rebot, que va tornar a tenyir-se de taronja. La defensa també va abaixar un o dos punts en intensitat, deixant molts espais i perdent pilotes molt absurdes que davant d’un rival de la talla del València va acabar sent un suïcidi. Els de Pedro Martínez no van desaprofitar els regals i van aconseguir tancar el tercer període 14 punts a dalt (79-65).

La situació no va millorar a l’inici de l’últim assalt per als interessos lleidatans, que van encaixar un parcial de sortida de 4-0 (83-65) i van obligar Encuentra a parar el partit visiblement enfadat pels errors dels seus homes, alguns de ben grossos sota el cèrcol. El temps mort no va tenir l’efecte desitjat perquè el València estava en mode devastador i els lleidatans continuaven fallant cistelles molt franques a la pintura, cosa que va obligar de nou el tècnic lleidatà a aturar el duel dos minuts i mig després veient que els seus homes estaven llançant la tovallola. La seua frase en el temps mort va ser contundent. “No us abandoneu!”, els va demanar. Després de l’arenga, l’equip va sortir amb una mica més de concentració i va aconseguir, almenys, maquillar el marcador i acabar 15 a sota (107-92) davant tot un líder, que va firmar matemàticament la seua classificació per a la Copa.