“Hem de seguir millorant”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va lamentar els errors comesos pel seu equip, que van acabar condemnant-lo a la derrota. Després d’un primer parcial equilibrat, va comentar que “hem comès faltes molt ràpides i a partir d’allà hem abaixat el nivell defensiu i ells ho han aprofitat i ens han castigat moltíssim. Al final hem pogut maquillar una mica el marcador”, va dir, per afegir: “A la primera part ens han castigat molt perquè no hem estat bé en el rebot defensiu i en la segona, per les pèrdues de pilota.”

Sobre els aspectes a millorar, el tècnic va comentar que “crec molt en el treball del dia a dia i penso que estem millorant, encara que ens queden moltes coses per millorar. Estem millorant en el rebot i en les pèrdues, però hem de continuar fent-ho. L’equip és competitiu, encara que per complir l’objectiu d’estar un any més a la categoria hem de ser millors cada dia”, va afegir. Va reconèixer que l’havia molestat l’excés d’errors en cistelles fàcils.

“Si volem guanyar aquests partits no podem fer aquests regals. Hem comès molts errors. Són cistelles fàcils que s’han d’anotar. No sé si és per falta de tensió, però és com quan es fallen dos tirs lliures seguits. Són coses que no poden passar. Cal estar més concentrats”, va destacar en aquest sentit l’entrenador del Lleida.

Per la seua part, el tècnic del València, Pedro Martínez, va lloar el joc de l’Hiopos Lleida. “Té dos coses molt bones: una identitat en el joc, que és molt marcada i és positiva, i després l’energia i la força amb què juguen a casa, que és sensacional. Però la Lliga ACB fa moltes voltes i no s’ha de donar res per fet”, va dir sobre la permanència de l’equip.

Mig centenar de lleidatans a la Fonteta

L’Hiopos Lleida no va estar sol a la Fonteta i al voltant de mig centenar d’aficionats lleidatans es van citar al pavelló valencià per donar suport a l’equip de Gerard Encuentra. Una nova mostra que l’afició mai deixa sol l’equip.

Cinquè partit amb 100 o més punts en contra

L’Hiopos Lleida va encaixar ahir per cinquena vegada en el que va de temporada 100 o més punts. A Vitòria en va rebre 100, a Saragossa i Màlaga 101, davant del Corunya al Barris Nord 106 i ahir a València 107, cinc duels que van acabar tots amb derrota, si bé dos, Saragossa i Corunya, després d’una pròrroga.

El València certifica el seu bitllet per a la Copa

Amb la victòria d’ahir davant del conjunt de Gerard Encuentra, el València Basket es va convertir en el primer equip que certifica la classificació per a la Copa del Rei, al marge de l’amfitrió, un Gran Canària que ahir va caure derrotat davant d’un Joventut en ratxa (89-78).

«Si volem guanyar aquests partits no podem fer regals, cal estar més concentrats» «Lleida és un bon equip, està ben entrenat, té identitat i ha fet moltes coses bé»