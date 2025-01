Nou Dakar amb tres lleidatans

El Dakar 2025, que compleix l’edició número 47, arranca avui a Bisha, Aràbia Saudita, amb tres pilots lleidatans entre els 439 vehicles que prenen part en aquesta mítica cursa. El que compta amb més experiència és el pilot d’Oliana Isidre Esteve, que el disputa per vintena ocasió, deu d’aquestes amb moto i que, amb el seu copilot Txema Villalobos, competeix amb un Toyota Hilux T1+. Jordi Esteve afronta la carrera per vuitena vegada als comandaments d’un camió, un DAF, encara que el lleidatà ja l’havia disputat en tres ocasions més a la categoria de motos.

També hi participa, per segona vegada consecutiva, el pilot de Lleida Eduard Pons, que amb el seu copilot Jaume Betriu, de Coll de Nargó, arriben com a Campions del Món FIA de Bajas, a la categoria Challenger. Participen al volant d’un Taurus T3 Max, i formen part de l’estructura Nasser Racing, del cinc vegades guanyador de la prova, el qatarià Nasser al-Attiyah.

Però la participació d’Eduard Pons ha estat en l’aire fins a última hora. En declaracions a SEGRE explicava ahir que “he estat tres dies KO. Vaig sortir el 29 de Lleida per arribar aviat a l’Aràbia Saudita i poder fer un doble o triple test del vehicle, però desafortunadament el dia 29, només sortir de casa, ja vaig començar a trobar-me malament. He tingut una grip important que m’ha tingut amb febre i m’ha impedit fer els tests previstos. Avui –per ahir– és el primer dia que estic en condicions, però en alguns moments hem vist perillar el Dakar”.

D’altra banda, va afegir que “hem pogut fer un test per validar totes les novetats d’aquest vehicle, que és nou. Ahir l’equip, Jaume Betriu i Cándido Carrera van poder fer-li uns quilòmetres per carretera per veure si hi havia alguna deficiència i avui sí, hem pogut fer 170 quilòmetres més i el cotxe està en perfectes condicions”. “Espero estar amb força i energia aquest divendres per poder afrontar aquesta etapa pròleg i, sobretot, intentar recuperar el màxim de força per a la primera etapa de veritat, la de dissabte”.

Isidre Esteve, per la seua part, que va viatjar a l’Aràbia dimarts dia 31, va explicar que “la cursa ens la plantegem en dos parts, intentar arribar ben posicionats a la jornada de descans i afrontar la segona part, que té molta més sorra i amb els tres dies finals a l’Empty Quarter (desert de Rub al-Khali). Estem molt tranquils i amb sensacions molt positives”. Sobre la seua vintena participació, va dir que “la meua motivació per córrer continua intacta des del dia que vaig començar”.

Carlos Sainz iRicky Brabec defensen títol en cotxes i motos

El madrileny Carlos Sainz (Ford M-Sport), en cotxes, i el nord-americà Ricky Brabec (Honda), en motos, defensen des d’avui els seus títols en la 47 edició del Ral·li Dakar, que comença a Bisha i acabarà a Shubaytah, Aràbia Saudita, el pròxim dia 17. Aquest desafiament consta de gairebé 8.000 quilòmetres, dels quals 5.115 corresponen a especials, amb la participació de 439 vehicles entre totes les categories.L’etapa pròleg d’avui, amb sortida i arribada a la ciutat de Bisha, inclou 29 quilòmetres cronometrats dels 79 que componen aquesta jornada inicial del Dakar.