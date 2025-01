Derbi amb valor afegit

Publicat per Sergi Caufapé Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida rep avui (18.00) el Girona en un derbi de valor afegit, ja que una victòria de l’equip dirigit per Gerard Encuentra deixaria quatre triomfs de marge sobre un rival per la permanència i trencaria la ratxa de dos derrotes, a les complicades pistes de Joventut (92-72) i València (107-92). El Barris Nord tornarà a comptar amb la seua quota de protagonisme, ja que el club espera una entrada notable, tenint en compte les xifres que es feien anar ahir al web oficial del Força Lleida, i el públic haurà de jugar un paper fonamental per sumar la sisena victòria a la Lliga ACB i la cinquena com a local. Tanmateix, la condició de cuer del Girona no és un motiu de relaxació per a Encuentra. “Res de relaxació, la possibilitat de guanyar no ens fica més pressió per estar més ben situats a la taula. Sembla que sigui obligatori guanyar, però el que no es negocia és esforçar-se i donar-ho tot a la pista. Cal estar molt preparats per afrontar el partit a nivell mental, sabent que serà complicat. No podem caure en la frustració. L’objectiu és buidar-se a la pista i pensar que no ens hem deixat res”, va dir ahir l’entrenador de l’Hiopos.

El club que presideix Marc Gasol va canviar de tècnic recentment i ha incorporat Pep Busquets i Martinas Geben, per la qual cosa comença a moure’s al mercat a la recerca de la permanència. “Hem estudiat el rival, però fa poc que ha arribat el nou entrenador i han incorporat dos jugadors, que els canvien tota l’estructura de l’equip. El canvi més important és que apreten més amunt, intenten ser més intensos, jugant una mica més ràpid. Aquesta és la meua sensació. Estic segur que aquests dies d’entrenament han pogut afegir una mica més, perquè ells no van jugar el seu partit contra el Barça per l’Eurolliga. Però són coses que no podem controlar, així que no li volem donar més èmfasi al Girona que a nosaltres i el que hem fet és corregir molts errors que hem comès en els últims partits”, va assenyalar Encuentra sobre el rival.

Amb Moncho Fernández com a tècnic, el Girona presenta les novetats de Pep Busquets i Geben

L’entrenador va dir ahir que durant la setmana Hasbrouck i Van der Vuurst han patit un procés gripal, encara que no sembla que corri perill la seua participació en el matx contra els gironins.

El tècnic va afegir que l’equip ha deixat enrere les dos derrotes consecutives i que l’arribada del 2025 els ha ajudat. “L’equip està molt centrat i el canvi d’any ens ha ajudat a fer una mica de reset quant a les últimes derrotes”, va dir.

Per la seua part, Moncho Fernández, nou tècnic del Girona, no va ocultar “la dificultat” de derrotar avui al Barris Nord un Hiopos Lleida que ho està fent “francament bé” i que juga “en un ambient fantàstic i molt càlid”.

Hamilton podria debutar contra l’UCAM

El pivot de Trinitat i Tobago Johnny Hamilton, que encara no ha debutat, podria fer-ho el diumenge 12 a la pista de l’UCAM Múrcia. De fet, la Lliga ACB el va donar ahir com a inscrit, encara que uns minuts després va desaparèixer de les altes de la jornada. Hamilton, que va arribar a mitjans d’octubre, ha estat agafant forma després de patir una lesió a la mà abans de tancar-se la incorporació.

Actuació del grup Sexeni abans del duel

Abans del partit d’avui davant del Girona actuarà el grup lleidatà Sexeni, que amenitzarà els prolegòmens del duel. L’actuació està prevista a les 17.20, de forma que des del club ha demanat a l’afició lleidatana que estigui asseguda a les seues localitats a les 17.15. D’altra banda, les taquilles del Barris Nord s’obriran a les 15.30.