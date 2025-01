L'etapa pròleg, superada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot sud-africà Henk Lategan (Toyota), en la categoria de cotxes, i l’australià Daniel Sanders (KTM), en la de motos, es van imposar ahir en l’etapa pròleg del Ral·li Dakar 2025, una especial de tan sols 29 quilòmetres amb sortida i arribada a Bisha, a l’Aràbia Saudita, que es va prendre amb calma Carlos Sainz (Ford), que va acabar al lloc 25 i en la qual va brillar, en motos, el jove de 19 anys de la Garriga Edgar Canet (KTM). Els tres pilots lleidatans que competeixen aquesta temporada van superar la jornada inicial. Isidre Esteve, que participa en el seu Dakar número 20, va ocupar el lloc 50 a la general, i el 41 a la seua categoria, la Ultimate; Eduard Pons, que competeix per segon any consecutiu, va superar la grip dels dies previs i alguns problemes mecànics, per acabar al lloc 16 de la categoria Challenger i el 68 a la general. I, en camions, Jordi Esteve va finalitzar al lloc 23 d’entre els 46 participants en aquesta modalitat.

Pons, amb el seu copilot Jaume Betriu, va superar els problemes de potència que va patir el seu vehicle Taurus T3 Max de l’estructua Nasser Racing i va acabar al lloc 16 de la seua categoria. “Confio que els enginyers i mecànics solucionin el problema. La posició de sortida d’aquest dissabte no és dolenta i, si podem rendir al 100%, tenim opcions d’estar en la lluita en la primera etapa llarga”, va valorar. Després d’arribar a la sortida arrossegant les seqüeles d’una grip que l’havia mantingut en llit des que va arribar a l’Aràbia Saudita, el campió del món de Bajas en categoria Challenger va patir problemes de potència al motor, que van condicionar el seu rendiment. “En el test de dijous ja vam veure que el cotxe corria poc, però el problema s’ha accentuat divendres. Les temperatures d’entrada d’aire eren anormalment altes i el motor, al protegir-se, no ens ha permès apretar”.

Isidre Esteve i Txema Villalobos van completar la pròleg sense contratemps amb el seu Toyota Hilux T1+. “Hem anat bé, sense problemes i tranquils, i el cotxe ha funcionat perfectament. Ho tenim tot a punt per començar aquest dissabte”, va explicar. “Ha estat bé per començar, encara que potser ens ha faltat una mica de ritme”, va afegir el pilot d’Oliana.