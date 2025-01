Ciclisme lleidatà en auge

El ciclisme lleidatà ha vist el 2024 fer el salt al professionalisme a Jan Castellón i Ricard Fitó, dos corredors joves que van fer els seus primers passos a l’escola de pista del velòdrom, malgrat el lamentable estat en què es trobava la instal·lació abans de portar-se a terme la seua remodelació.

L’últim a ser confirmat oficialment en un equip professional ha estat Ricard Fitó Prats (Lleida, 2003), nou integrant de l’equip UCI Continental –tercera categoria professional– Illes Balears-Arabay, després de promocionar-lo des del seu conjunt filial sub-23. Fitó es caracteritza per ser un ciclista versàtil, amb capacitat per superar repetjons explosius i una gran velocitat punta. Aquestes característiques l’han portat a ser un corredor molt regular durant el seu periple per la categoria sub-23, sent un corredor assidu al top 10.

En la passada temporada, va destacar en proves de prestigi com la Vuelta al Guadalentín o el Memorial Manuel Sanroma. El lleidatà també ha trepitjat el podi al llarg de la passada campanya en carreres com la Clásica de la Chuleta o el Trofeo Olías Industrial, a més d’aconseguir grans resultats al calendari autonòmic, amb alguns top 10 en les Grans Clàssiques i una meritòria vuitena plaça en el Campionat de Catalunya.

Ricard Fitó va dir en declaracions a SEGRE que “estic molt content de poder fer el salt al camp professional i vull agrair la confiança dipositada en mi en aquesta gran oportunitat. Afronto l’últim any com sub-23 amb moltes ganes d’aprendre, gaudir i adaptar-me dins del ciclisme professional”. El jove corredor de 21 anys va recordar els seus inicis. “En cadets de primer any vaig començar a practicar ciclisme a l’escola del velòdrom de Lleida guiat pels tècnics Ramon Simó i Manel Tomàs, que em van ensenyar els valors d’aquest esport tan sacrificats i disciplinats.” De fet, en pista ha aconseguit dos campionats de Catalunya: un en la modalitat d’òmnium de fons i un altre en la modalitat de persecució individual.

Anteriorment, al setembre, el que va fer el salt al professionalisme va ser Jan Castellón Ribalta (Alpicat, 2003) de la mà de l’equip navarrès Caja Rural-Seguros RGA, en què ja portava tres temporades al sub-23, com ja va informar aquest diari. En el seu cas a la categoria UCI ProTeam, la segona després de la màxima World Tour. Castellón es considera “un bon corredor en curses exigents d’un dia i voltes per etapes, sobretot destacant en etapes de muntanya i en finals en alt. M’agrada córrer molt a l’atac i provar de deixar-me veure. De cara a aquest any vull continuar creixent com a ciclista i aprenent dels meus companys i staff”.

Iris Gómez, Maria Banlles i Júlia Mir, els referents femenins

Iris Gómez, Maria Banlles i Júlia Mir són actualment els referents en el ciclisme lleidatà femení. Destaca el cas d’Iris Gómez, de 38 anys i mare de dos fills, que corre per l’equip UPV (Universitat Politècnica de València) Women’s Cycling Team. Aquest any va guanyar els Trofeus de Nàquera i San Lorenzo (Osca) i va participar, entre altres proves, en la Volta a Portugal i la Volta a Catalunya.Maria Banlles, de 24 anys, va fer història en l’esport lleidatà al córrer l’any passat la primera edició de la Vuelta a Espanya femenina.Per la seua part, Júlia Mir, de 27 anys, va fitxar el 2023 pel Massi Tactic Academy, un dels equips capdavanters.