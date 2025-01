L'etapa marató passa factura

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’una primera jornada complicada per a Eduard Pons i una altra de molt positiva per a Isidre Esteve en la crono de 48 hores del Dakar, ahir es va invertir la situació per als pilots lleidatans el segon dia de l’etapa marató de gairebé 1.000 quilòmetres. Pons (Nasser Racing) es va reposar dels problemes mecànics que el van llastar diumenge i ahir va poder completar un recorregut duríssim sense més complicacions, malgrat que l’atziaga primera part d’etapa li va fer perdre més de dos hores respecte al guanyador d’etapa en categoria Challenger, el neerlandès Paul Spierings, mentre que ell va ser tretzè. En la general de la seua categoria, el lleidatà ocupa la dotzena plaça, a dos hores i mitja del líder, Nicolás Cavigliasso, i en la classificació general de cotxes està al lloc 60.

Encara més avall es troba Isidre Esteve (Toyota Rally Team), un dels molts pilots que ahir va patir els horrors del Dakar i va perdre gairebé tres hores per una ruptura a la transmissió que el va obligar a estar aturat després d’haver recorregut 100 quilòmetres i quan ocupava una gran 25a posició. Així, el d’Oliana va tornar a patir un altre dur revés en aquest Dakar, en el qual ja va començar afectat per la grip, i va entrar el 80 a meta, i està el 70 a la general.

En canvi, qui no podrà seguir és el vigent guanyador, el madrileny Carlos Sainz, que s’havia acomiadat de les seues opcions en l’etapa i no va passar el reconeixement tècnic, per la qual cosa ha d’abandonar. El nou líder de la general és el sud-africà Henk Lategan (Toyota), seguit de prop per Nasser al-Attiyah (Dacia), principal favorit al triomf després de la segona etapa, en la qual també va abandonar Nani Roma.

Pons: “Ha estat una etapa molt més dura del que esperàvem”

Després d’acabar l’etapa de 40 hores, el lleidatà Eduard Pons va reconèixer que “hem arribat en una situació complicada” i que “sabíem que seria una etapa al límit, però ha estat molt més dura del que podíem esperar”. “S’han passat molt, perquè no hi ha hagut un moment de descans i tothom està destrossat”, va afegir el lleidatà, que també va lamentar que el seu copilot Jaume Betriu “estava amb febre diumenge”. Per això, va dir que “dins del drama, avui ens hem defensat bé”. Per la seua part, Isidre Esteve es va mostrar resignat perquè “estava sent una etapa fantàstica, però hem trencat una peça i ara tornem a estar a la cua de la classificació”.