L'AEM jugarà al Camp d'Esports la semifinal de la Copa Catalunya davant del Barça d'Aitana i Alèxia

Publicat per REDACCIÓN Miquel Pascual Redactor d'Esports de SEGRE Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Veure l’AEM jugar un dia al Camp d’Esports i, a més, fer-ho contra el Barça d’Aitana, Alèxia i tota la plèiade d’estrelles blaugranes passarà de ser un somni a una realitat. Trindrà lloc el 12 de febrer, dimecres, en la semifinal de la Copa Catalunya i la idea és que el partit es converteixi en una festa del futbol femení i, de passada, que l’equip aemista rebi d’alguna forma el merescut reconeixement, ja que actualment és el conjunt lleidatà que està en una categoria més elevada, la Primera RFEF Femenina que és l’avantsala de la Lliga F. La Paeria, que sempre ha advocat per compartir l’estadi amb altres clubs, beneeix l’acord al qual han arribat els dos clubs.

“Des del primer moment el Lleida ens va proposar poder disposar del Camp d’Esports i estem molt agraïts”, va dir ahir el president de l’AEM, Paco García, en declaracions a aquest diari. El Lleida ha fet saber a l’AEM, a petició d’aquest, que es farà càrrec de totes les qüestions organitzatives com la seguretat tenint en compte que té més experiència i al tractar-se d’una instal·lació de la magnitud del Camp d’Esports.

Paco García va dir que estan “molt il·lusionats” per aconseguir que el Camp d’Esports presenti una gran entrada. “Crec sincerament que aquest equip s’ho mereix. Tenim pensat promocionar el partit entre col·legis i instituts no només de la ciutat sinó de tota la província, i també convidem que ens donin suport la resta de clubs lleidatans siguin de l’esport que siguin. Ha de ser una gran festa”.

El preu de les entrades encara no està decidit, però serà molt assequible perquè hi hagi una gran entrada, i tampoc no està concretat l’horari, però s’estudia que sigui a les 18.00 o 19.00 hores perquè, sent entre setmana, puguin venir molts nens i nenes.

L’equip lleidatà incorpora la davantera canària Ari Quintana

L’AEM va anunciar ahir la segona incorporació en aquest mercat hivernal, que és la davantera canària Ariadna Ari Quintana García, de 22 anys, que procedeix del Fundación Canaria CD Tenerife.Ari Quintana ja va ser la temporada passada el gran referent ofensiu de l’equip tinerfeny, que aquesta campanya lidera el grup sud de Segona Federació. La nova jugadora aemista destaca no només per la seua capacitat golejadora i la seua potència, sinó perquè també és una gran assistent.

Amb tot just dotze anys i donant les seues primeres puntades de peu a una pilota, Ari Quintana aconseguia el títol de campiona d’Espanya sub-12 en categoria femenina quan militava al Castillo Club de Fútbol en un torneig que se celebrava a Maspalomas (Gran Canària). Després d’haver militat al LG Tablero (2019-2021), CF Las Majoreras (2021-2021) i CD Femarguín SPAR Gran Canària (2021-2022), complia la seua segona temporada a les files del Fundación Canaria CD Tenerife.

El tècnic de l’AEM Rubén López la coneix perfectament perquè la va dirigir al Femarguín i coneix les seues qualitats i el que pot aportar a l’equip en aquesta segona volta de la temporada. De fet, Quintana ja s’entrena des de la passada setmana amb l’equip lleidatà.Val a recordar que es tracta del segon fitxatge de l’AEM després del d’una altra jugadora canària, Marilén Delgado, que en el seu cas ha arribat procedent del filial del Cacereño.

La tinerfenya, de 30 anys, pot jugar tant de mitjapunta com d’extrem i abans de recalar a l’AEM havia anotat 6 gols en 12 partits aquesta temporada.

Tots aquests reforços responen a l’objectiu de millorar la mossegadora ofensiva d’un equip que destaca per la seua solidesa defensiva. Rubén López assenyalava la passada setmana en la tornada a la feina que “vull millorar el rendiment general de l’equip, al final vull tenir més presència amb la pilota, vull que l’equip sigui més segur defensivament, que no encaixi tants gols com en la primera volta i sobretot que creï més ocasions de gol”.

La final de la Copa de la Reina del 1998, precedent històric

L’AEM-Barça, per tractar-se del rival que és i a més al Camp d’Esports, serà tot un esdeveniment històric, però hi ha un precedent malgrat que sense participació lleidatana. Va ser un 21 de juny del 1998 quan es va disputar a l’estadi de l’aleshores UE Lleida la final de la Copa de la Reina entre l’Atlètic Màlaga i el Lagunak navarrès. Van guanyar les andaluses per 4-0, aconseguint així el doblet perquè també havien guanyat la Lliga.Val a dir que eren, evidentment, altres temps i el futbol femení no havia cobrat la dimensió que ara té, sobretot gràcies al Barça i al triomf en el Mundial de la selecció espanyola.