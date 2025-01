Una altra avaria retarda Pons

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Eduard Pons va viure una jornada de malson durant l’etapa d’ahir al Dakar, la cinquena, ja que una avaria els va fer perdre més de tres hores, mentre que Isidre Esteve va prosseguir amb la seua escalada en la classificació i ja és el 45 a la general i el 29 en la seua categoria, Ultimate.

Pel que fa a l’etapa en cotxes, el nord-americà Seth Quintero es va convertir en el guanyador per un segon després de la sanció de 10 minuts al qatarià Nasser al-Attiyah, cinc vegades campió de la competició. Per la seua part, després d’aquesta etapa entre Al-Ula i Hail, de 428 quilòmetres, el sud-africà Henk Lategan es manté com a líder.

El nord-americà Seth Quintero s’emporta l’etapa després d’una sanció de deu minuts a Al-Attiyah

En motos l’argentí Luciano Benavides va guanyar l’etapa després de la sanció de 2 minuts al francès Adrien van Beveren, que va ser segon, amb el xilè Ignacio Cornejo, tercer, mentre que l’espanyol Tosha Schareina, segon a la general, retalla temps a l’australià Daniel Sanders, que es manté líder malgrat rebre una sanció en meta.

Eduard Pons i Jaume Betriu es van enfrontar a un nou contratemps en la cinquena etapa al patir un problema a la direcció del Taurus T3 Max a prop del quilòmetre 100. L’avaria els va obligar a aturar-se durant més de 3 hores, i van haver de completar l’especial de nit. Van acabar en la posició 41 de la seua categoria, la Challenger (137 de l’absoluta) i ara estan al lloc 15 de la classificació general de Challenger i 67 de l’absoluta.

Pons va explicar que “hem començat molt bé l’etapa, amb molt bones sensacions. El cotxe funcionava correctament, però al voltant del quilòmetre 100 hem notat que la direcció s’enduria i, a partir del 115, ja era pràcticament inconduïble. Hem arribat al quilòmetre 130 i, allà, hem hagut de parar, ja que estava completament rígida. L’hem greixat, tal com ens ha indicat l’equip, però hem hagut d’estar més de 3 hores per reparar-la. Hem pogut continuar i completar l’etapa, però el temps perdut ha estat considerable”.

Isidre Esteve, per la seua part, arriba a l’equador del Dakar en la quaranta-quatrena posició absoluta (vint-i-nou de la categoria Ultimate), després de remuntar una desena de llocs més en l’etapa d’ahir. “Trobava a faltar poder córrer i anar al màxim, i aquests dos últims dies, en l’etapa marató, ho he pogut fer. Estic supercontent, sobretot perquè ens queda una segona setmana de cursa molt intensa”, va assenyalar el pilot lleidatà.

Jordi Esteve, en camions, acaba l’etapa el 16 i és el 20 de la general

Jordi Esteve, que pilota el camió de l’equip Tibau Team, va acabar l’etapa d’ahir al lloc 16, després que en la jornada anterior, en la primera part de l’etapa marató, ho fes al lloc disset. “Ha estat una etapa molt dura, amb molta pedra, però hem millorat la posició que havíem ocupat en l’etapa anterior, així que estem molt contents”, va explicar a SEGRE el pilot lleidatà. Jordi Esteve té com a companys d’equip Francesc Pardo i Jordi Pujol Fornós.D’aquesta manera, Esteve arriba a la jornada de descans al lloc vint de la general de camions. Després del descans el Dakar seguirà demà amb una etapa entre Hail i Al-Duwadimi.