El Lleida guanya 54 abonats de cara a la segona volta

Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF, va explicar ahir que el club afronta l’inici de la segona volta de la Lliga “amb molta il·lusió, com la que teníem al juliol” i que “l’objectiu continua intacte”. El Lleida ha guanyat 54 nous abonats, amb la posada en marxa de la campanya de cara al tram final de la Lliga, amb la qual cosa ja en té 3.191. Pel que fa al rendiment esportiu, va valorar que “la primera volta de la Lliga ha estat bona, hem estat regulars i estem en posicions de play-off. Ara falta rematar la feina”. També considera que a nivell institucional “aquest any serà el de l’estabilitat econòmica i la solidesa”. Torres va fer aquestes declaracions durant la presentació del davanter aragonès Sergio Buenacasa.

El davanter aragonès, que arriba del Terrassa, equip en el qual va començar la temporada, va dir que “estic encantat de ser aquí i l’acord ha estat ràpid, pràcticament estava fet tot just començar a negociar”, va explicar el futbolista de 28 anys. Va afegir que “havia perdut protagonisme al Terrassa i quan el Lleida va preguntar per mi no vaig posar cap problema. Venir a Lleida era la meua primera idea i vinc amb ganes de fer una bona temporada”.

Buenacasa, que es va formar al San Gregorio, d’on va passar a l’estructura de base del Saragossa, va afegir que “espero treure la meua millor versió i adaptar-me bé aquí”. En referència als objectius que s’ha marcat, va assenyalar que “vull ajudar l’equip a guanyar en cada partit i que tots junts ens atansem a l’objectiu del club, ascendir”. El Lleida, que tornarà a la competició aquest diumenge rebent al Camp d’Esports l’SD Eivissa, s’ha reforçat durant aquest mercat hivernal, que no acaba fins el proper dia 31, amb tres jugadors: l’extrem Dylan Iglesias, que arriba del Fabril, filial del Deportivo, el davanter centre Sergio Buenacasa i un altre extrem, el jove nigerià Efe Ugiagbo, tot i que el club no ha fet encara oficial aquesta incorporació. Encara busca almenys un porter de categoria sub-23.

L’equip que entrena Marc Garcia va tancar l’any i la primera volta en la cinquena posició a la taula, en posicions de play-off, després de set victòries, set empats i tres derrotes.