El Mundial d'Oliana serà puntuable per a l'Estatal

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mundial d’enduro que es disputarà a Oliana el 3, 4 i 5 de maig també serà puntuable per al Campionat d’Espanya de l’especialitat, encara que únicament les categories sèniors i júnior, tant Open com 125. L’única diferència és que els participants de l’Estatal només faran dos voltes al circuit en lloc de les tres dels mundialistes.

L’Estatal d’enduro va tornar a terres lleidatanes el 2023, també amb Oliana com a escenari, després de cinc anys sense celebrar-se. Més temps feia que una prova del Mundial no recalava a la província lleidatana, concretament onze anys. L’últim precedent va ser el 2014 a Solsona, organitzat de forma conjunta pel SIP Sport de Bassella i el Moto Club Solsonès. Ara ho farà el Moto Club Segre, que ja l’havia organitzat anteriorment en tres ocasions (el 1999 també a Oliana i el 1999 i el 2011 a Ponts).

A més de la prova d’enduro a Oliana, Bellpuig n’acollirà una altra de la disciplina de motocròs

L’organització espera una participació entorn dels 200 pilots, una xifra que pretén incrementar amb la presència dels pilots amateurs. “Aprofitant que al Mundial han inclòs una categoria per a amateurs, intentarem que els pilots Sènior B i C, que no podran córrer l’Estatal, ho puguin fer al Mundial, però per a això intentarem reduir amb la federació la llicència internacional perquè sigui assequible”, va explicar ahir Eric Augé, membre de l’organització.

El circuit que ha preparat per a l’ocasió el Moto Club Segre, que a mitjans de desembre ja va ser revisat per un inspector de la FIM, l’italià Maurici Micheluz, tindrà 60 quilòmetres de recorregut, amb sortida i arribada a Oliana i travessarà les poblacions d’Ogern, Bassella, Tragó i Nuncarga.

L’Estatal d’enduro d’Oliana no serà l’únic que es disputarà a Lleida aquest any, ja que Bellpuig repetirà una temporada més en el calendari de motocròs, els dies 8 i 9 de març.