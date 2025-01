Plantada a la selecció per Olmo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El cas Dani Olmo no només va posar en perill el FC Barcelona, sinó que també hauria pogut generar un conflicte sense precedents a la selecció espanyola. Segons va revelar el subdirector del diari As, Joaquín Maroto al programa Onze d’Esport3, diversos jugadors del Barça estaven disposats a no acudir a la convocatòria de Luis de la Fuente al març com a mesura de pressió per solucionar la inscripció tant de Dani Olmo com de Pau Víctor, una cosa que el club nega.

Jugadors com Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Marc Casadó, Fermín López i Alejandro Balde, tots internacionals amb la Roja, haurien planejat absentar-se de la pròxima convocatòria. Malgrat que la Llei de l’Esport estableix l’obligatorietat de presentar-se a les convocatòries nacionals, el pla consistia a justificar les seues absències amb “lesions” menors per evitar sancions.

LaLiga va acatar la decisió del CSD i ahir a la tarda Dani Olmo i Pau Víctor ja apareixien inscrits

La mesura hauria estat una mostra de solidaritat cap a Dani Olmo, que va quedar al marge de la competició després de no ser inscrit correctament a causa de les dificultats financeres del Barcelona. Per fortuna per al club blaugrana, el CSD va resoldre el cas a última hora, una decisió que ha creat indignació tant en el si de la RFEF com de la LaLiga, contraris a aquesta mesura, així com de molts clubs de Primera i Segona divisió que ho consideren “un precedent molt perillós”. Molts han mostrat el seu descontentament i no descarten fer un front comú perquè la mesura cautelar es revoqui.

D’altra banda, LaLiga no ha tingut altre remei que fer un pas enrere en la decisió de no permetre la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor per a la segona volta del campionat. Ambdós van tornar a ser inclosos a les 19.45 hores d’ahir en la relació de futbolistes del Barcelona en la pàgina web oficial.

El Reial Madrid va vèncer ahir per 3-0 el Mallorca gràcies als gols de Bellingham, Rodrygo i Martin Valjent en pròpia porta a la segona meitat, per disputar la final de la Supercopa aquest diumenge davant del FC Barcelona, la tercera consecutiva dels blancs en aquesta competició.

Els de Jagoba Arrasate van aguantar més d’una hora un Madrid que es va avançar gràcies a Bellingham. Els balears van tenir ocasions per empatar però no les van aprofitar i el gol en pròpia porta de Valjent al 92 els va enfonsar.

Després del 3-0 es va formar una gran batussa arran d’un clatellot de Jude Bellingham a Pablo Maffeo, que també se les va haver durant el partit amb Vinícius Jr.

El ministre Bolaños defensa la cautelar

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va assegurar ahir que les mesures cautelars adoptades pel Consell Superior d’Esports (CSD) per permetre la inscripció temporal de Dani Olmo i Pau Víctor eviten uns possibles “perjudicis d’impossible reparació” als jugadors.

Laporta perd un dels seus vicepresidents

Juli Guiu, vicepresident de màrqueting, va presentar ahir la dimissió per discrepàncies amb Joan Laporta després de la renovació del contracte de Nike. Així mateix, el president compareixerà davant dels mitjans de comunicació dimarts vinent per abordar la decisió del CSD.

Tebas arremet amb duresa contra el CSD

Javier Tebas, president de LaLiga, va tornar a criticar la decisió del CSD. En una publicació al seu compte a X, va insistir que la resolució sorprèn per la seua “rapidesa inusual” i va tirar d’ironia per denunciar el silenci del Madrid: “On està ara Reial Madrid TV?” mitjà del club blanc que acostuma a criticar les actuacions arbitrals.

Puigdemont ironitza amb la suposada ajuda

La cautelar concedida pel CSD ha provocat tota mena d’opinions, algunes fins i tot apunten que Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, hauria pactat amb Pedro Sánchez la decisió. Puigdemont va recórrer a les xarxes socials per llançar un missatge irònic sobre la seua suposada influència. “I espera’t quan descobreixin el que hem pactat per al Girona”, va escriure.