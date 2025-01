Eduard Pons abandona

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada de descans del Dakar 2025 va implicar una notícia inesperada per a Eduard Pons i Jaume Betriu, obligats a abandonar la competició a causa d’una fissura detectada en una barra de l’arc de seguretat del Taurus T3 Max de l’estructura Nasser Racing, provocada després d’una petita bolcada en la cinquena etapa. Aquest contratemps posa punt final al seu segon Dakar, que ha estat marcat pels alts i baixos i en el qual Pons i Betriu han demostrat la seua capacitat de superació davant les adversitats que han patit.

L’incident que ha portat a l’abandó Eduard Pons va tenir lloc en l’etapa de dijous, la segona part de la marató. Mentre avançava un camió al voltant del quilòmetre 330, al mig de la pols, la foscor de la nit i la falta de llums al seu vehicle, no va veure una rasa i va patir una bolcada a poca velocitat. Malgrat que en un primer moment semblava que no hi havia danys greus, una revisió exhaustiva feta pels mecànics durant la nit va revelar una fissura estructural al xassís, la qual cosa li impedeix continuar per motius de seguretat.

“És un missatge que mai no m’hauria agradat haver de donar, però la dura realitat és que estem fora del Dakar. L’etapa de dijous va ser un autèntic infern. Després dels problemes de direcció que vam patir i invertir més de tres hores intentant reparar-los, vam haver de completar l’especial de nit i sense llums. Va ser en aquestes condicions quan vam avançar un camió al mig de la pols. Anàvem a poc a poc, però no vam veure un forat al terreny, el cotxe es va travar i vam bolcar cap endavant. Va ser una bolcada lleu, a baixa velocitat i vam caure dempeus, fet que ens va permetre seguir sense més complicacions i sense imaginar que el xassís s’havia danyat. Durant la nit els mecànics han detectat una fissura en una barra que ens obliga a abandonar la cursa”, va dir. “Aquest és el final d’un Dakar que no ens ha posat les coses gens fàcils. Ara mateix tinc una sensació de frustració molt gran”, va afegir.

Isidre Esteve: “Des que participo en el Dakar soc millor persona”

Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) va explicar ahir, durant l’etapa de descans, que“per a mi, el Dakar ha estat un aprenentatge a nivell personal. Quan vaig tornar a casa després de la meua primera participació, em vaig dir que no em tornaria a queixar en la vida, perquè era una persona afortunada, per les oportunitats que havia tingut i les que segur que tindria. Des que vaig ser per primera vegada al Dakar, soc millor persona”, diu Esteve en una entrevista facilitada pel Repsol Toyota Rally Team.Per al lleidatà, “viatjar, conèixer diferents cultures, trobar-te en situacions límit en llocs on et sents fràgil et fa veure la vida de forma diferent”, i tampoc oblida el seu primer pas pel raid en motos. “Hi ha una primera part de la meua vida, quan començo amb moto i tinc totes aquestes experiències al Dakar. Durant quatre o cinc anys vaig estar en aquest petit grup de pilots que té opcions de guanyar el Dakar”, rememora.“La segona part és a partir del 2007 i l’accident. La meua manera de veure i de viure el que realment és important en la vida és diferent des d’aleshores. Ara, simplement agraeixo l’oportunitat d’estar avui aquí, amb la sort de treballar en el que ens agrada.” Afegeix que l’accident, que li va provocar una paraplegia irreversible, li va passar “en el millor moment” de la seua carrera esportiva. “Tenia tot el que havia somiat i, de sobte, no hi ha pla. Tothom té un pla de vida i, per a mi, no n’hi havia, no podia fer res. Vaig tocar fons i sort que tenia la Lidia (Guerrero) al costat. Un dia, amb ella, vam dir: Saps quin serà el nostre objectiu a partir d’ara? Viure. Res més”, va recordar.