Hamilton per fi debutarà

Cara i creu per a Gerard Encuentra de cara al partit de demà a la pista de l’UCAM Múrcia. El tècnic de l’Hiopos Lleida podrà comptar per fi amb Johnny Hamilton dos mesos i mig després d’anunciar-se el seu fitxatge, però perdrà durant dos o tres setmanes Kenny Hasbrouck per una ruptura de fibres de grau 2 al soli de la cama esquerra que va patir al partit davant del Girona.

El club, que la setmana passada va presentar a l’ACB tota la documentació que faltava perquè Hamilton pogués ser activat en qualsevol moment, va anunciar ahir al migdia que la fitxa del de Trinidad i Tobago ja era activa, malgrat que la seua foto encara no apareixia al roster de l’equip al web oficial de la Lliga. Aquest anunci, com va explicar hores abans el mateix Gerard Encuentra en roda de premsa, no es va fer fins a acabar la sessió d’entrenament d’ahir per si Hamilton es lesionava. “El club no ha fet el comunicat perquè encara tenim algun entrenament i esperem que no passi res, que no tingui cap lesió, i per això no s’ha dit res ni se li ha activat la llicència per no gastar una fitxa. La idea és que si tot va bé, a l’acabar l’entrenament, se li activi i pugui jugar a Múrcia. Si passés alguna cosa, que no volem, no activaríem aquesta fitxa”, va dir el tècnic lleidatà abans que s’inclogués Hamilton, que lluirà el dorsal 7, en la convocatòria per viatjar avui a Múrcia.

“Ens pot aportar més presència física en el joc interior, que també és una cosa que necessitem” “Som l’equip que menys reboteja defensivament, i això ens impedeix poder córrer”

Encuentra va reconèixer que “encara li falta ritme de competició i acabar de posar-se en forma, però aprofitant la lesió de Kenny creiem que és un bon moment perquè entri”, i creu que el “nou” fitxatge pot aportar “més presència física en el joc interior, que també és una cosa que necessitem. Johnny és un jugador molt gran, de 2,10, i cada dia el veiem millor, coneix els sistemes, estem treballant defenses amb ell i ens pot donar una mica de versatilitat en defensa. Creiem que és un bon moment perquè comenci a entrar, i a veure si som capaços d’anar introduint-lo i que ell mateix faci passos endavant. Encara no hem vist la seua millor versió i creiem que pot estar millor. Encara ha de perdre algun quilo i posar-se més en forma. Està clar que li falta una mica de ritme de competició, però això ho aconseguirà competint. Si només t’entrenes al final perds un punt de motivació, i ara amb la lesió de Kenny entra en dinàmica i creiem que és un bon moment perquè entri”, va assenyalar.

Sobre Hasbrouck, Encuentra va reconèixer que “el temps de baixa anirà marcat per la recuperació. Li han fet un parell de radiografies i les imatges encara no són prou nítides com per determinar si estarà un mes o dos setmanes de baixa. Anirem una mica dia a dia, malgrat que és segur que està descartat per als partits de Múrcia i Gran Canària”.

Gerard Encuentra va reconèixer ahir en roda de premsa que l’última derrota davant del Girona “va ser dolorosa”, però va avisar que “no hi ha temps per a lamentacions, això avança i hem de continuar treballant i creixent. La sensació que he tingut és que l’equip ha oblidat ràpid el que va passar i s’ha posat la granota per centrar-se en Múrcia”, va dir.

El tècnic té molt clar que el seu equip ha de millorar en molts aspectes, i va enumerar els més importants. “Ho vaig comentar amb ells, hi ha tres o quatre punts molt claus, que no són del partit de Girona, sinó que s’han anat repetint en diferents situacions. Un és que en les primeres parts sempre anem darrere en el marcador, sempre a remuntar, i hem d’intentar millorar-ho. Això va de l’energia en la posada en escena, i no podem ser un equip que pensi que ja ens hi ficarem, hem de sortir posats des del minut 1”, va indicar Encuentra, que va lamentar que “sempre arribem a la mitja part perdent, sempre per sota, i hem d’intentar aconseguir des de l’inici que els dos primers períodes siguin més sòlids. També hem comentat altres aspectes, com el rebot, les pèrdues de pilota, els tirs lliures.. Tot això fa que al final no puguem trobar el ritme que volem”.

Va tirar de més estadístiques i va revelar que “som l’equip que menys reboteja defensivament, i això ens impedeix poder córrer; i el segon que més tirs lliures concedeix al rival. Això vol dir que sempre hem de servir de fons i així no podem agafar el ritme d’atac que volem, i això ens penalitza molt. Són dos detalls que hem de corregir”.

Heurtel, al Corunya després del fallit fitxatge pel Barça

Thomas Heurtel tornarà a competir a l’ACB, tot i que ho farà en un equip més humil que el que el francès esperava quan la setmana passada va pujar en un vol de Barcelona a la Xina amb la certesa de tornar a vestir la samarreta del Barça. El club blaugrana, adduint una pressió popular contrària al seu retorn al Palau, va deixar plantat el jugador gal, que ara recala en el penúltim classificat de l’ACB. Heurtel, de 35 anys, fitxa fins a final de temporada i comptarà amb una clàusula de sortida si algun conjunt de l’Eurolliga s’interessa pel seu fitxatge en qualsevol moment.