El Balàfia Vòlei venç a Torredembarra i és nou líder provisional

El Rodi Balàfia Vòlei va tancar ahir la primera volta amb un triomf ampli tot i que treballat (0-3) a la pista d’un rival de la zona baixa com és el Torredembarra (23-25, 24-26 i 17-25). Els tres punts permeten que el conjunt lleidatà assalti el liderat del grup B de forma provisional, a l’espera que avui s’enfrontin el Manacor, tercer, davant del Reus (16.00 hores), equip que arrancava la jornada líder i que ara es troba un punt al darrere dels lleidatans, que s’asseguren acabar la jornada almenys segons, perquè el Manacor i el l’Hospitalet, quart, estan cinc punts per sota.

L’equip dirigit per Sergi Mirada va sortir al partit amb un pèl de nervis en el que suposava el retorn després de l’aturada nadalenca, cosa que va aprofitar el conjunt local, penúltim amb set punts, per lluitar el primer set fins al final. Tanmateix, el Balàfia va acabar sumant el punt per un ajustat 23-25. El segon parcial va arrancar encara pitjor per als lleidatans, que van arribar a perdre per 17-10. Tanmateix, van reaccionar i van poder remuntar per endur-se la segona mànega per un ajustat 24-26. En canvi, en el tercer set, el conjunt lleidatà va fer valer la seua superioritat classificatòria i va guanyar per 17-25, la qual cosa li va permetre emportar-se el triomf per 0-3. El tècnic dels lleidatans, Sergi Mirada, va destacar especialment el paper dels juvenils Edgar i Diego, que ahir va debutar amb l’equip. Del primer va lloar que “ha destacat per sobre de tots sent juvenil” i del segon que “ha debutat amb 17-10 avall al segon set i no ha acusat els nervis”. Precisament, Mirada va apuntar que “remuntar el segon set ens ha fet creure en nosaltres i el tercer ha estat més fàcil.”