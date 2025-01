Dura prova de supervivència

Publicat per Sergi Caufapé Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida afronta avui (12.30) un dur test de supervivència, ja que s’enfronta a l’UCAM Múrcia i al Palau d’Esports, una de les pistes més calentes de la Lliga ACB juntament amb el Barris Nord. El conjunt que dirigeix Gerard Encuentra vol acabar amb la seua mala dinàmica de resultats, tres derrotes seguides que el mantenen a prop dels llocs de descens, als quals fins i tot podria caure si es donen una sèrie de resultats. Si ja és complicat guanyar l’UCAM a la seua pista (quatre dels seus sis triomfs), Encuentra no pot comptar amb Hasbrouck, malgrat que la lesió de l’escorta nord-americà ha permès l’entrada en la convocatòria del pivot de Trinidad i Tobago Johnny Hamilton, que podria disputar els seus primers minuts amb la samarreta de l’Hiopos Lleida. “Encara li falta ritme de competició i acabar de posar-se en forma, però aprofitant la lesió del Kenny creiem que és un bon moment perquè entri”, va assenyalar el tècnic divendres.

Encuentra vol que avui l’Hiopos Lleida faci un pas endavant després de les tres derrotes consecutives i especialment després de l’última contra el cuer Girona, que va deixar males sensacions. “La sensació que he tingut és que l’equip ha oblidat ràpid el que ha passat i s’ha posat la granota per centrar-se en Múrcia”, va dir. Davant, un UCAM Múrcia que tampoc no passa pels seus millors moments, malgrat tractar-se de l’actual subcampió de la Lliga. L’equip d’Alfonso Sito Alonso només ha guanyat un dels seus últims set partits, contra el Granada (84-81), acumula dos derrotes seguides (Unicaja i Manresa) i té una victòria de marge sobre els lleidatans. “Això va de l’energia durant la posada en escena, i no podem ser un equip que pensi que “ja ens hi posarem”, hem de sortir posats des del minut 1. Sempre arribem a la mitja part perdent, sempre per sota, i hem d’intentar aconseguir des de l’inici que els dos primers períodes siguin més sòlids”, va dir Encuentra, que no aconsegueix una victòria lluny del Barris Nord des del 27 d’octubre, a la pista del Breogán.

“L’obligació no hauria d’anar lligada al nostre nom en cap competició. Els jugadors no tenen perquè tenir ansietat i obligació. Crec que a poc a poc han d’anar dissipant aquest estat per tornar a la normalitat. L’encert és una cosa secundària que ve i va, i el més important és fer les coses que són possibles sempre, com l’esforç i l’energia, que són obligatòries cada dia que t’entrenes o jugues”, va manifestar Alonso, entrenador de l’UCAM Múrcia sobre l’estat del seu equip després de ser un dels absents a la Copa. Amb tots els jugadors disponibles, Alonso n’haurà de descartar dos, mentre que Birgander és l’únic dubte. “Dependrà de com vegem el seu estat físic perquè ens pugui ajudar. Ell sap que és una peça fonamental per a l’equip i de joc col·lectiu a nivell ofensiu”, va assenyalar el tècnic. Sobre l’Hiopos Lleida, Alonso va destacar “la capacitat de joc i la intensitat d’un grup format per jugadors versàtils” i va remarcar la necessitat de “ser superiors a casa del rival en qualsevol aspecte físic” com a clau per guanyar.

Hamilton, en el seu primer partit després de 7 mesos

Una de les atraccions del partit d’avui al Palau és la possibilitat de veure en acció Johnny Hamilton, que va fitxar per l’Hiopos Lleida a mitjans d’octubre però que no ha pogut entrar en una convocatòria fins ara per una lesió i la seua recuperació de forma física. La seua resposta a la pista és una incògnita, tenint en compte que el seu últim partit va ser el 15 de juny de l’any passat, quan va disputar la final de consolació de la Lliga de Campions d’Àsia amb el Shahrdari Gorgan de l’Iran.

Clara derrota del Granada i l’Andorra no suma

El Granada va encaixar ahir un dur cop en la seua visita a la pista del líder València (120-94) i segueix amb 4 victòries, una de l’Hiopos Lleida. D’altra banda, l’Andorra no va sumar al caure contra el Joventut (93-86) i continua igualat amb els d’Encuentra. Mentrestant, el Bilbao va caure per un ajustat 81-86 davant l’Unicaja, que dominava per 17 punts (53-70) al final del tercer quart. Finalment, el Manresa és a un pas de la Copa del Rei després d’imposar-se a la pista del Saragossa (92-93).