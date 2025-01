Esteve salva una altra etapa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Isidre Esteve va salvar una etapa compromesa en el reinici del Dakar, després de la jornada de descans de divendres a Hail. El Repsol Toyota Rally Team va haver d’efectuar una reparació d’emergència a la suspensió posterior del seu Toyota Hilux T1+ quan rodava en una excel·lent 30a posició provisional de l’especial, però l’hora perduda va interrompre la seua progressió a la general, en què Isidre Esteve ocupa ara la 50a posició absoluta, la 31a en la categoria Ultimate.

El belga Guillaume de Mevius (Mini) va ser el guanyador de la sisena etapa en cotxes, disputada aquest dissabte entre Hail i Al-Duwadimi, de 605 quilòmetres, mentre que el sud-africà Henk Lategan es manté com a líder i el qatarià Nasser al-Attiyah, cinc vegades campió de la competició, s’atansa a la general al recuperar 4:35 minuts i és quart. En motos el nord-americà Ricky Brabec, d’Honda, va guanyar l’etapa, en la qual l’espanyol Tosha Schareina, segon a la general, va retallar temps al líder, l’australià Daniel Sanders, i es col·loca a 11:46. El pilot nord-americà va fer el millor temps, amb 5h 00:51, superant per 23 segons el francès Adrien van Beveren, també d’Honda, i el xilè José Ignacio Cornejo per 51 segons.

Esteve va explicar després d’arribar a meta que “hem començat l’etapa molt bé, però al quilòmetre 150 hem trencat els dos amortidors posteriors de la dreta i el trapezi, i hem hagut de parar. Hem aguantat perquè hem abaixat molt el ritme i només hem pogut córrer una mica en l’última part, que eren pistes de terra”.

El copilot, Txema Villalobos, va poder inventar-se una solució, desmuntant un amortidor de la roda de davant per muntar-lo al darrere, reparació que ha completat en tot just seixanta minuts. Com que la jornada era molt llarga, els últims 100 quilòmetres de pistes els van haver de fer en nit tancada. Sempre amb l’esperança que el trapezi, que estava esquerdat, aguantés, com així va ser.

Pons: “Toca treballar més i tornar el 2026 més forts”

Eduard Pons i Jaume Betriu van aterrar ahir a l’aeroport del Prat procedents de Jidda, a l’Aràbia Saudita, després de posar fi a la seua participació en el Dakar. El Pons Rallysport va abandonar la cura en la jornada de descans per una fissura en una barra de l’arc de seguretat del Taurus T3 Max, provocada per una bolcada en la cinquena etapa.“Ha estat un inici de Dakar molt complicat. El repte era superar la primera setmana i arribar a l’etapa de descans, i no ha pogut ser. La grip que tenim tots dos i els problemes tècnics d’un vehicle nou que no ha rendit com ho hauria d’haver fet han condicionat la que podia haver estat una molt bona cursa per a nosaltres”, va comentar Pons.“En l’última especial que vam poder disputar hem demostrat que, si la salut i la mecànica ens respecten, podem ser molt competitius. Ara toca treballar encara més i tornar més forts l’any que ve”, va afegir. “Tenim molta feina per fer amb l’equip, han passat moltes coses i hem de trobar on són les fallades. Segur que hi haurà un futur molt positiu, però en aquest moment toca que el cap es relaxi una mica”, va concloure.

Pons: “Toca treballar més i tornar el 2026 més forts”

Eduard Pons i Jaume Betriu van aterrar ahir a l’aeroport del Prat procedents de Jidda, a l’Aràbia Saudita, després de posar fi a la seua participació en el Dakar. El Pons Rallysport va abandonar la cura en la jornada de descans per una fissura en una barra de l’arc de seguretat del Taurus T3 Max, provocada per una bolcada en la cinquena etapa.“Ha estat un inici de Dakar molt complicat. El repte era superar la primera setmana i arribar a l’etapa de descans, i no ha pogut ser. La grip que tenim tots dos i els problemes tècnics d’un vehicle nou que no ha rendit com ho hauria d’haver fet han condicionat la que podia haver estat una molt bona cursa per a nosaltres”, va comentar Pons.“En l’última especial que vam poder disputar hem demostrat que, si la salut i la mecànica ens respecten, podem ser molt competitius. Ara toca treballar encara més i tornar més forts l’any que ve”, va afegir. “Tenim molta feina per fer amb l’equip, han passat moltes coses i hem de trobar on són les fallades. Segur que hi haurà un futur molt positiu, però en aquest moment toca que el cap es relaxi una mica”, va concloure.