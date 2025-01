Lluita sense premi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí va sumar la quarta derrota seguida després de caure ahir davant d’un Gran Canària que va saber fer valer el seu millor físic sota els cèrcols (76-79). La baixa de la pivot Murekatete va restar poder en aquesta faceta a les lleidatanes, que van estar a prop de sorprendre un dels participants a la Copa, però l’actuació arbitral tampoc no va ser d’ajuda per a les d’Isaac Fernández, que continuen flirtejant amb els llocs de descens.

Nova sortida en fals del Cadí i parcial de 0-7 en els primers minuts, que van solucionar les lleidatanes des de la línia exterior amb dos triples de Ridard i Aguilar. De fet, l’únic que va fer el conjunt de l’Alt Urgell en la majoria del primer quart va ser tirar de tres. Gervasini va anotar el tercer després del 9-15 de Contell i Ezeigbo va tancar el parcial des de la línia de tirs lliures. El Cadí, malgrat entrar molt malament en el partit, tenia capacitat de resposta des de la línia exterior, malgrat que quan van baixar aquestes prestacions les canàries ho van aprofitar. Ezeigbo va posar les visitants 7 punts amunt (21-28) abans que Fernández gastés el seu primer temps mort. Un triple d’Erjavec va establir la màxima renda de les grogues (21-31), abans que el Cadí firmés els seus millors minuts. Quatre punts seguits de Raventós i Palma abans que César Bogues aturés el partit. Però les urgellenques estaven llançades. Van continuar castigant, colpejant, fins a un parcial de 16-0 (37-31) que Aneas va frenar amb un nou temps mort i una monumental esbroncada a les seues jugadores. Toussaint va acabar amb la sequera anotadora del Gran Canària i Aguilar es va encarregar de tancar un excel·lent segon quart del Cadí (39-33), que feia la sensació de poder sorprendre el rival i acabar amb la mala ratxa de resultats. Però les lleidatanes van tornar a sortir una mica adormides a la segona meitat, la qual cosa va aprofitar el Gran Canària per fer-se fort sota els cèrcols i empatar el partit. Mata va anotar un triple llunyà, però les visitants estaven molt fortes, arribant a manar per 4 punts (42-46). Dos triples seguits de Ridard i Raventós van tornar el comandament al Cadí, però també va encertar Toussaint. Temps mort d’Issac Fernández i estirada de les lleidatanes, que van passar a manar per 4 punts (55-51). Però el domini de James sota cèrcols era enorme. No tenia rival. Sis punts seguits de la pivot jamaicana van posar el 55-57 abans d’entrar a l’últim quart.

Les visitants van anar 10 vegades més a la línia de tirs lliures (11-21) en un duel amb molt de contacte

Igualtat al marcador i nervis, amb un Cadí que es va posar 5 punts amunt a falta de 6:25 del final (67-62). Les lleidatanes semblaven encarrilar la victòria, però van respondre les canàries amb un parcial de 0-9, empeses pels àrbitres (67-69). Les visitants no paraven d’anar a la línia de tirs lliures, mentre que les lleidatanes rebien cops i més cops a la pintura (11-21 en tirs lliures). Després del 71-75 d’Ezeigbo i amb 1:09 al davant, Isaac Fernández va demanar temps mort. Un triple de Raventós va tornar l’esperança, però van anotar Ezeigbo i també Aguilar. Restaven 27.9 segons i Aneas va sol·licitar temps mort (76-77). Tirs lliures per a Toussaint, que no va fallar i torn per a Fernández, que va preparar la seua jugada a falta de 22.6 segons. Tanmateix, les lleidatanes no van ser capaces de llançar a cistella per forçar la pròrroga. Tampoc no va anotar el Gran Canària en la seua última possessió i a Palma li van restar uns instants per tirar des de mitja pista, sense sort.

Quarta derrota seguida d’un Cadí la Seu que segurament es mantindrà una jornada més fora del descens gràcies a l’average. La pròxima jornada, les lleidatanes visitaran el Gernika, el dissabte 18 (18.30), en un altre dur compromís.