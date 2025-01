Un nefast final condemna l’Hiopos a Múrcia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’UCAM Murcia Club Baloncesto, que venia de perdre sis dels seus set últims partits a la Lliga Endesa, va vèncer per 88-81 a l’Hiopos Lleida en un partit amb un parcial 10-0 final i en el que Ludde Hakanson -18 punts- i, sobretot, Dylan Ennis -24- van resultar claus.

Aquest últim va rescatar el seu equip en el tram final per donar-li la seua setena victòria en 16 jornades, mentre que el quadre ilerdenc, que va tenir Keye Van der Vuurst, amb 17 punts, com a màxim anotador, es queda amb un bagatge de 5-11.

Sito Alonso va utilitzar Howard Sant-Roos, un aler exercint de base, el cinc inicial i va incloure Simon Birgander en la convocatòria, que va jugar des del primer quart després d’haver estat de baixa des de fa més d’un mes per culpa d’un edema i una distensió al bíceps femoral de la cama dreta.

L’arrencada va ser favorable als locals (7-2), però les constants pèrdues de pilota -set en el primer període- van permetre la reacció del Lleida, que va prendre el comandament amb el 13-14 gràcies també a la traça de Pierre Oriola, autor de sis punts en sis minuts i mig. Tanmateix, cinc punts seguits d’Hakanson, incloent un triple, van instal·lar el 18-17 al terme d’aquell període.

El base suec va seguir inspirat des del perímetre -va anotar el seu triple número 300 en l’ACB- i assistint a Birgander i l’UCAM CB va recuperar els cinc punts d’avantatge. Amb 27-22 el tècnic visitant, Gerard Encuentra, el va parar amb temps mort.

Els universitaris van arribar al 41-33 -el seu màxim avantatge fins llavors- amb Ennis assumint la responsabilitat fins el punt d’anotar 12 punts al descans, al qual es va arribar amb el resultat de 41-35. Oriol Paulí, amb 10, estirava l’atac ilerdenc.

La baralla es va mantenir enverinada en la segona part amb els granes per davant, però sense arribar a trencar el partit al seu favor (54-46 en el minut 27). Anotar cada cistella costava un món i els tirs lliures van permetre a l’Hiopos, que es va endollar, estrènyer les xifres fins el 61-60 amb el qual va concloure el quart. Rafa Villar i Chevez Goodwin, amb vuit punts cada un en aquells deu minuts, van deixar tot igualadíssim.

No anava a canviar aquesta tònica i la prova d’això és que es van succeir els empats -a 63, 65, 70, 72, 78 i 81. Ennis també va assolir el triple número 300 en l’ACB i, des de l’exterior, va destacar especialment el visitant Van der Vuurst, qui va col·locar el 78-81 amb un tir de màxim valor quan faltaven 2 minuts i 45 segons per al final.

A partir d’allà tot va canviar. Ennis, amb un 2+1 i una cistella posterior, va fer emergir l’UCAM CB, que vencia per 83-81 ja dins de l’últim minut -faltaven 46 segons. El següent atac el va fallar l’Hiopos -no va entrar el tir de Goodwin- i després tres tirs lliures, un de Sant-Roos i dos de Jonah Radebaugh, amb un rebot ofensiu clau de Moussa Diagne entre mitges, van resultar determinants (86-81). El xoc va finalitzar amb un mate de Rodions Kurucs per al 88-81 definitiu.