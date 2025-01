Derrota, però cap de sèrie

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida serà cap de sèrie a la Copa del Rei que es jugarà a Calafell els dies 6, 7, 8 i 9 de març. Ho serà a l’acabar la primera volta en la quarta posició malgrat perdre ahir a Alcoi per 5-2 en un mal partit. La derrota de l’Igualada per 5-4 a la pista del Vilafranca li permet segellar aquesta plaça i, per tant, eludirà a la primera ronda Barcelona, Liceo i Reus. La derrota posa fi a una ratxa de nou jornades de Lliga sense perdre, onze partits si s’hi afegeixen els dos de la primera ronda de la WSE Cup. El Pons Lleida no perdia des del 19 d’octubre, quan va caure 9-4 a la pista del Barça. El Pons Lleida va mostrar ahir a Alcoi una versió molt diferent de la solidesa exhibida les últimes setmanes. Mai no va estar còmode en el partit i, malgrat ser el segon equip que més gols marca –en porta 48, pels 69 del Barça–, ahir li va costar molt generar ocasions clares. A més, tampoc no va estar fi en defensa i no va saber jugar amb el marcador en contra.

I això que la sortida a pista no va semblar dolenta. Nuno Paiva només va necessitar uns segons per atansar-se a la meta local i posar a prova el porter Marc Grau. Nico Ojeda ho va intentar passat el primer minut, però l’Alcoi ja va fer el primer avís amb una rematada al pal de Ferran Formatjé al minut 3. La rèplica la va donar Tombita Torres al 5, però al 7 Joan Pascual va marcar l’1-0 amb un rematada rasa i escorada que va superar Martí Zapater.

El gol va fer mal al Pons Lleida i va esperonar l’Alcoi, sisè a la taula i que amb la victòria d’ahir se situa cinquè. L’equip alacantí s’atansava amb perill a la meta lleidatana i als d’Edu Amat els costava generar ocasions. Sergi Duch ho va intentar al 12 amb un tir que va parar el porter, però al 18, en una contra, Ferran Formatjé va anotar el 2-0. Ser cap de sèrie començava a quedar en mans de l’Igualada. Hauria pogut escurçar distàncies el Llista al minut 22 per una targeta blava a Gonzalo Pérez, però Nico Ojeda va errar el llançament de falta directa i la primera part va acabar 2-0.

El Pons Lleida va arrancar amb més força la segona part i després d’una bona ocasió de Nico Ojeda al minut 27, Jordi Badia va sorprendre Grau amb un llançament a mitjana distància que posava el 2-1 (29’) i alimentava les esperances lleidatanes. Però a l’equip d’Edu Amat li continuava faltant fluïdesa en atac.

Pablo del Río al minut 42 va marcar el 3-1 i, malgrat que de nou Jordi Badia va marcar posar el 3-2 al minut 43, l’empat no arribava tot i que l’intent de Nico amb un tir alt al 44.

Però a la recta final del partit l’Alcoi va enterrar les opcions lleidatanes. Dos gols de Gonzalo Pérez als minuts 46 i 48 deixaven el marcador en un 5-2 que ja va ser irremuntable per als lleidatans. L’Alcoi fins i tot va fallar una falta directa al minut 49 després de la desena falta visitant.

Ni el fet d’haver aconseguit arribar a la Copa com a cap de sèrie podia ocultar la insatisfacció d’Edu Amat al final del partit. “Òbviament no estem contents pel partit. Hem de continuar millorant”, va explicar.

“Sí, som caps de sèrie a la Copa, que era l’objectiu i això és una cosa a la qual donarem més endavant el valor que té, però sincerament, ens n’anem tocats. No hem sabut llegir el partit quan anàvem darrere en el marcador i això és preocupant”, va afegir.

Va assenyalar que “en defensa no hem estat al nivell acostumat. Si quan no estem tan encertats davant, s’ajunta el fet que tampoc no estem bé al darrere, ens pot passar això”. Després d’haver encadenat nou jornades sense perdre, Edu Amat va explicar que “sabíem que la derrota havia d’arribar un dia o un altre, això és esport, però em sap molt greu que hagi arribat així. Ens ha costat molt en atac i no hem estat sòlids darrere”, va insistir.

Va comentar també que “tampoc no és que ells hagin tingut gaires ocasions, però les han sabut aprofitar i, a més, han marcat en moments clau. Hem de pensar en el que ha passat en aquesta derrota, però des de ja, a començar a preparar-nos per a la segona volta”.

Va fer també una valoració positiva de la primera part de la Lliga. “Hem acabat quarts, amb 22 punts i hem de continuar creixent com a equip. Ens venen ara partits a cara o creu”, va concloure.