Els germans Márquez, quart i vuitè en una cursa atlètica de muntanya a prop de la seua ciutat natal

Els germans Marc i Àlex Márquez, pilots de MotoGP, van canviar aquest diumenge les motos per les cames per competir un any més en la cursa de muntanya Fita 973. La competició se celebra a Vergós, un nucli agregat a Cervera, la ciutat natal dels pilots, i ofereix tres recorreguts: 17 quilòmetres amb 500 metres de desnivell, 11 quilòmetres i 350 metres de desnivell i un de més popular de 8 quilòmetres. Els Márquez van competir en la mitjana, que recorria fins a 8 quilòmetres de corriols. Marc va quedar quart, amb un temps de 58 minuts i 42 segons; mentre que Àlex va acabar la cursa vuitè, amb un temps d'una hora i trenta-tres segons. El guanyador de la cursa va ser Ahmed Hfairi, amb un temps de 57 minuts i 37 segons.

Els Márquez van arribar a Vergós poc abans que comencés la competició. De fet, la resta d’atletes estaven més pendents que fessin acte de presència els piltos que de les indicacions dels organitzadors i molts es van fer fotos amb ells.

En total, unes 360 persones van participar en la sisena edició de la Fita 973, que pretén donar a conèixer els senders pròxims a Cervera i retre homenatge als germans Marc i Àlex Márquez, ja que els recorreguts es van dissenyar per itineraris naturals que freqüenten els pilots per entrenar-se quan es troben a la seua ciutat natal.

La prova estava organitzada pel club BTT La Segarra i va ser possible gràcies a la col·laboració d’una vintena de persones.