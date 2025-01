Gran remuntada d'Esteve

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Isidre Esteve va firmar ahir una de les millors etapes dels seus deu Dakar amb cotxe. El Repsol Toyota Rally Team es va classificar en la vintena posició absoluta, igualant el seu millor resultat parcial d’aquesta edició. El ritme desplegat pel pilot lleidatà i el seu copilot Txema Villalobos va ser espectacular, amb un atac de principi a fi i sense cap error de navegació. Després d’aquest resultat, ocupa el lloc 39 a la general absoluta i el 26 a la seua categoria, la Ultimate.

“M’he trobat còmode des del principi, pressionant cada vegada més. L’etapa era molt ràpida, i cada quilòmetre podia córrer més. Hem anat al màxim fins al final. Ha estat un d’aquells dies que acabes l’etapa i en vols més”, va dir el pilot d’Oliana.

El resultat suposa tot un reconeixement per al Repsol Toyota Rally Team, especialment després del problema de suspensió que els va costar una hora en l’etapa anterior. “Els mecànics han treballat tota la nit, sense dormir, per refer el cotxe amb unes suspensions noves. I la veritat és que ha anat molt bé”, va afegir. “La remuntada ha estat molt bé, sí, sobretot pel ritme demostrat i per estar barallant-nos amb la gent de davant”, va afegir Esteve.

El brasiler Lucas Moraes va ser el guanyador de la setena etapa en cotxes, amb sortida i arribada a Al-Duwadimi, una especial de 419 quilòmetres, i la general s’estreny amb només 21 segons d’avantatge entre el líder, el suec Henk Lategan (Toyota) sobre el saudita Yazeed al-Rajhi (Toyota), en una jornada en què el qatarià Nasser al-Attiyah es va salvar amb una decisió de l’organització que va fer que pogués rescatar gairebé quaranta minuts. L’etapa va estar condicionada per un error al recorregut que va provocar que diversos cotxes fessin voltes sense trobar el rumb al quilòmetre 158, una cosa que va fer que l’organització decidís neutralitzar aquests vint quilòmetres, la qual cosa va portar a un canvi a la classificació al final.

En motos, l’australià Daniel Sanders (KTM) va donar un cop d’autoritat a la general a l’adjudicar-se la setena etapa, al davant d’Edgar Canet i del seu principal rival pel títol, Tosha Schareina (Honda), al qual avantatja en 15:33 minuts.