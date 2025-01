Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va mostrar clarament el seu descontentament al declarar que “avui toca fer autocrítica perquè si no hem guanyat ha estat per culpa nostra”, afirmant que “al principi ens ha costat entrar al partit”. A més, va afegir que “ens ha costat molt sentir-nos còmodes i fer el nostre joc”.

Pel que fa a les claus del duel, el tècnic va assegurar que “una de les coses que no hem sabut fer bé és la de gestionar el marcador”. “Si en algun moment del partit ens arribem a posar amb dos gols d’avantatge, és molt probable que ens haguéssim emportat els tres punts” va afegir.

Va lamentar que “hem estat insegurs en defensa” i que els canvis no “ens han donat frescor”

“Hauria pogut passar qualsevol cosa, però per a súmmum ens posa un gol de córner un jugador que no és especialista en rematades de cap i, a més, amb els nostres millors jugadors per defensar la pilota aturada al camp”, va declarar amb frustració.

Arran del resultat, Marc García va declarar que “al final tot parteix del fet que hem estat molt insegurs en defensa”. “El rival ha vist que en qualsevol pilota dividida podia treure petroli i això ha fet que ells creguessin a l’hora de lluitar les pilotes i nosaltres, el contrari”, va destacar Garcia.

En referència a l’atac, l’entrenador blau va puntualitzar que “la clau estava en els extrems perquè avui hi havia espais pels carrils, però l’Unai i el Diego no han pogut generar tant a diferència d’altres dies”, i va acabar afirmant que “els canvis no ens han donat la frescor que necessitàvem”.

Per la seua part, el golejador Diego Iglesias va destacar que “hem sabut sobreposar-nos a les dificultats però al final no podem permetre’ns encaixar un gol com aquest”. Finalment, el nou fitxatge Sergio Buenacasa va dir que “tinc moltes ganes d’agafar ritme de partits i poder ajudar aquest equip a sumar victòries”.