Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, es va mostrar dolgut després de la derrota i va reconèixer que “estem fastiguejats. Ho hem vist molt a prop, vèiem que podíem guanyar, però al final no ha estat així”. El tècnic va considerar que “el partit ha estat molt igualat, s’ha decidit en els instants finals”.

Resumint per parts, es va mostrar “sorprès per la intensitat del Múrcia” a la primera part. “Ens costava moure la pilota còmodes i, encara que no podíem ser fluids en atac amb el rebot i alguna porta enrere de Paulí, ens n’hem anat al descans amb desavantatge però amb el partit obert”.

Sobre la segona meitat va dir que “ha començat l’UCAM bé el tercer quart, anant-se’n de 8, hem reaccionat bé, hem estat mentalitzats per arribar bé al final. Ho hem fet posant-nos davant a falta de poc temps, però individualitats com les d’Ennis han aparegut per tornar a capgirar el marcador”.

Va ser qüestionat posteriorment sobre què li falta a l’equip en aquests minuts finals. “A l’equip li falta aguantar millor la pressió, tenir un referent més clar i gestionar millor els nervis, són partits a cara o creu i ens està tocant creu”.

Això sí, va voler deixar clar que no baixaran els braços. “El que toca és continuar treballant, insistint, és el camí per solucionar-ho i poder girar la truita”.

Sobre el debut de Hamilton i els minuts de Caicedo no va voler opinar. “Podríem parlar de jugadors, però som una plantilla de dotze. No tots poden jugar el que voldríem i normalment les rotacions es redueixen. Aquests jugadors han d’estar preparats com ho ha fet Caicedo o Hamilton, en el seu primer partit.”

Bropleh va viatjar pel seu compte a Múrcia

Thomas Bropleh es va quedar a la banqueta sense poder jugar després de viatjar als Estats Units per motius personals i desplaçar-se pel seu compte a Múrcia, incorporant-se a l’equip abans del partit. També va estar en el partit el lesionat Kenny Hasbrouck.

Primera visita al Palacio de Deportes

L’Hiopos Lleida va estrenar ahir un nou escenari, ja que encara no havia tingut l’ocasió de jugar al Palacio de Deportes, llar de l’UCAM. Sí que ho va fer anteriorment el Lleida Bàsquet, l’última vegada a la LEB Or, a la temporada 2010-11.

El Girona sorprèn i derrota del Corunya

El Girona va donar una de les sorpreses de la jornada després de passar per sobre del Baskonia (96-67), resultat amb què atrapa l’Hiopos Lleida, quinzè per l’average general. Per la seua part, el Corunya va caure en el derbi davant el Breogán (83-80), mentre que el Barça va sumar un triomf vital a la pista del Gran Canària (74-77).

«Han anotat 88 punts, però hem defensat bé, guanyant el rebot, en assistències i pèrdues» «Hi ha hagut un moment de tensió màxima perdent de tres a 2:45 per al final. Hem sabut patir»