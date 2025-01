Important victòria en el debut del nou tècnic

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aforisme que diu “entrenador nou, victòria segura” es va complir en el partit que enfrontava l’Artesa de Segre amb el Vallbona. Nil Baró, substitut de Pau Prior, a qui no el van acompanyar els resultats, va tornar a la banqueta de l’equip de la Noguera després de mig any a l’Agramunt, i aquest retorn va implicar una important victòria (2-1) davant del Vallbona barceloní.

L’Artesa, molt motivat des de l’inici, va dominar de principi a final. Malgrat això, no va tenir sort en la culminació de les jugades d’atac, excepte una pilota al pal de Nico Aires en el minut 45 que hauria pogut obrir el marcador.

A la segona part va continuar el domini local, però en la primera i gairebé única ocasió visitant, González va sorprendre Kande i va avançar el Vallbona en el minut 63 (0-1). Poc va durar l’alegria al conjunt barceloní, perquè Nico Aires, un minut més tard, va tornar l’equilibri al marcador firmant l’1-1. Res no va canviar i el domini de l’Artesa el va confirmar Sanz al cap de poc marcant el 2-1, que capgirava el marcador davant l’alegria del públic local, que va estar animant el seu equip en tot moment.

Al final, triomf valuós de l’Artesa, que suma tres punts vitals i guanya una posició en la taula classificatòria.

A l’acabar el partit, Nil Baró, entrenador de l’Artesa, va voler agrair a l’anterior tècnic, Pau Prior, el treball realitzat i va dir: “L’equip està molt ben preparat físicament i la victòria d’avui és del Pau.” En relació amb el desenvolupament del partit, Nil Baró va puntualitzar: “A la primera part no hem sabut materialitzar les ocasions de què hem disposat, però a la segona ens hem recuperat.” Per acabar, va afegir: “Volem salvar la categoria.”

El Balaguer no va tenir opció davant del Pirinaica i va sortir derrotat (3-0) en un partit per oblidar en el qual res no va sortir bé als de Josete i es van mostrar descentrats durant els noranta minuts.

El Pirinaica va dominar i va portar la batuta del matx, imposant el seu joc físic a un Balaguer que mai no va trobar el seu lloc. En el minut 14, un error defensiu del Balaguer va propiciar l’1-0 marcat per Guerrero per als locals. Aquesta jugada va acabar d’afectar la moral dels visitants.

El Pirinaica va continuar dominant i tenint més possessió de la pilota que el rival, que superava en gairebé tots els duels individuals. Just abans del final de la primera part, Guerrero va marcar el seu segon gol que significava el 2-0, que va ser el que va reflectir el marcador al descans i que va deixar vist per a sentència el xoc. A la segona part, el tècnic del Balaguer va introduir alguns canvis per intentar donar aire als seus i revertir la mala dinàmica del partit, però res no va donar resultat i, per a súmmum de mals, en el minut 73 va arribar l’expulsió d’Adil Jadiri per doble amonestació, que va deixar en inferioritat els de la Noguera. Amb tot decidit i a falta de 10 minuts per al xiulet final, López va culminar una bona jugada d’atac dels manresans batent Peguero i col·locant al marcador el definitiu 3-0.

Amb aquest resultat el Balaguer baixa un lloc en la classificació i es veu superat per l’Igualada, que gràcies a la seua victòria a Juneda (2-3) avança els rogets, que ara són cinquens amb 23 punts. Diumenge vinent el Balaguer rebrà el Sants per tancar la primera volta del campionat.