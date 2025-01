Ja hi tornem a ser

Iglesias defineix per anotar el 2-1 al tall del descans. - JORDI ECHEVARRIA

El Lleida va tornar a fallar ahir davant de la seua afició, deixant escapar la victòria en el primer partit del 2025 contra la SD Eivissa, que va neutralitzar en dos ocasions els gols de Naranjo i Diego Iglesias i es va emportar un punt del Camp d’Esports davant d’un Lleida que va recuperar la seua versió més vulnerable però que es manté en llocs de play-off. És així gràcies a la derrota del Sabadell contra el Torrent (0-1), que el fa caure al sisè lloc, amb els mateixos 29 punts que el Lleida. Qui va aprofitar la situació va ser l’Europa, que els supera tots dos i se situa quart, amb 30 punts i empatat amb l’Atlètic Balears, a qui va batre ahir per 3-1. En l’altre duel de la zona alta, l’Espanyol B, ara segon, va superar el líder Sant Andreu (1-2), del qual el Lleida és ara a quatre punts.

Els primers minuts no van tenir gaire acció. L’Eivissa va voler incomodar el Lleida amb una defensa molt avançada i una forta pressió a dalt, la qual cosa dificultava la circulació als de Marc Garcia, però alhora deixava espais. El Lleida, per la seua part, provava de generar jugades ràpides, però les imprecisions feien que cap dels dos equips no dominés.

El partit es va desembussar en una jugada directa en el minut 23. Iñaki va enviar una pilota llarga per a Naranjo, que va aprofitar la defensa avançada per perseguir-lo amb fe. El porter visitant Perales va dubtar sobre si atacar l’esfèric o esperar-ho i Naranjo ho va aprofitar per batre’l des de fora de l’àrea amb una magnífica vaselina que va significar l’1-0.

Després del gol inicial, el partit es va obrir molt i les línies, principalment de l’Eivissa, es van separar encara més. Tanmateix, el Lleida no va saber aprofitar els espais que es generaven malgrat dominar en camp rival. Al 39, després d’una jugada d’atac de l’Eivissa per banda dreta, Mario Fernández va rebre alliberat a l’àrea tallant des de segona línia i, davant d’Iñaki, va definir amb l’exterior al segon pal per posar l’1-1.

Precisament, quan el partit semblava anar-se’n al descans amb taules, en l’última jugada dels cinc d’afegit, el Lleida va aprofitar un regal inesperat. Tot semblava estar calmat quan el central Cruz va controlar la pilota al primer terç de camp, però va relliscar i Iglesias va recollir l’esfèric per plantar-se sol a l’àrea i definir amb un xut ajustat que va entrar plorant després de tocar Perales (2-1), permetent que el conjunt blau se n’anés al descans amb bon sabor de boca després de tenir a favor seu una sort que moltes vegades li és esquiva.

El segon temps necessitava un altre gol del Lleida per donar una tranquil·litat que mai no va arribar. De fet, el desenllaç va ser el que molta gent al Camp d’Esports es temia a mesura que passaven els minuts. Abans de l’hora de partit, però, Naranjo hauria pogut fer el tercer al recollir una pilota a l’àrea, però la seua definició al primer pal la va encertar Perales. A continuació, va arribar el debut d’un dels dos fitxatges, Sergio Buenacasa, qui va gaudir de mitja hora jugant a la doble punta amb Naranjo, tot i que no va destacar. L’altra incorporació hivernal, Dylan Iglesias, va ser present a la convocatòria però sense tenir minuts.

Un altre aspecte destacat va ser la primera suplència de Quadri, que va esperar a la banqueta a l’estar advertit de sanció amb nou grogues, i va entrar al segon temps. Però cap de les sustiticiones no va poder evitar que a la sortida d’un córner, al 82, es confirmessin els mals presagis. El central Cruz va rematar una centrada que va certificar el 2-2 final en un partit que ja no va oferir més ocasions de perill.

Per la mort d’Antoni Ballesté Duran

Abans del partit es va fer un minut de silenci per la mort de qui va ser directiu de la UE Lleida Antoni Ballesté Duran. A més, va exercir com a cap de premsa del club la temporada de Primera divisió i també va ser regidor de la Paeria i periodista de SEGRE en dos etapes diferents.

L’empat, el resultat més repetit

Amb el 2-2 d’ahir, el Lleida comença l’any i la segona volta amb l’empat com el resultat més produït a Lliga, en vuit ocasions. D’aquesta manera, els blaus acumulen set victòries, vuit empats i tres derrotes en 18 jornades.

Fuentes, baixa per sanció a Palma

Marc Fuentes va veure ahir la cinquena groga de la temporada i es perdrà el partit de dissabte a casa de l’Atlètic Balears per sanció. De fet, Marc Garcia va deixar Quadri a la banqueta perquè estava advertit, igual com Solbes i Lledó, que no van ser amonestats i que sí que viatjaran a Palma.