El Mollerussa, sense opcions

No va poder tancar la primera volta el Mollerussa amb un bon resultat. Va caure de forma clara i contundent davant d’un Girona B amb molta més pegada. Els del Pla d’Urgell van competir, però no en van tenir prou davant d’un rival superior. El domini de la pilota i del joc, en l’arrancada del partit, va correspondre al filial gironí, que es va mostrar una mica més ambiciós que un Mollerussa més centrat en tasques defensives i buscant el contraatac per sorprendre el rival. I el premi local va arribar transcorregut el primer quart d’hora. Una falta llançada per Minsu va anar directament a gol sense que ningú la toqués despistant el porter Marc. Una autèntica gerra d’aigua freda per als lleidatans que, a partir de llavors, van haver de remar a contracorrent.

Els de Moha El Yaagoubi en van haver d’arriscar més a la recerca de l’empat. Tanmateix, Sergi va estar molt ben protegit per la seua defensa. Però va aparèixer el pitxitxi Jofre Graells per tornar a equilibrar el marcador, amb un xut creuat, després de culminar una gran jugada col·lectiva. Era la primera acció de perill d’un Mollerussa molt efectiu.

L’alegria va durar poc perquè un xut d’Antal que va rebutjar Marc Arnau va ser aprofitat per Dawda per fer el 2-1 i tornar a posar davant el Girona B. Encara hi va haver un nou gol local abans del descans i en temps d’afegit. Una centrada de Minsu la va rematar Artero per fer el tercer.

Després del pas pels vestidors, el Girona B va rematar la feina amb el quart gol. Quan només s’havien jugat cinc minuts una pilota morta dins de l’àrea la va aprofitar Minsu per fer el 4-1 i evitar qualsevol sobresalt inesperat.

Els lleidatans, sense opcions, per treure un bon resultat van continuar buscant la porteria del rival per a almenys escurçar diferències. Putxi, de falta directa, va donar vida al partit i al Mollerussa. L’enfrontament tornava a prendre interès. Malgrat això, el marcador ja no va patir canvis.

Moha: “Hem pogut competir bé davant d’un rival que és superior”

L’entrenador del Mollerussa Moha El Yaagoubi no es mostrava disgustat pel partit del seu equip malgrat perdre: “Hem pogut competir bastant bé davant d’un rival que és molt superior a nosaltres. Tanmateix, si no ets capaç de recuperar i fer quatre passades per generar perill, passa el que ens ha passat. És un partit que et dol perquè hem estat allà durant molts minuts. Ens ha faltat concretar”, va explicar.Sobre la primera volta, el tècnic va apuntar que “tot és millorable i treballarem per a això” i va afegir que “també el club ha de posar de la seua part per fer millor les coses. Hem d’incorporar algun jugador per reforçar l’equip”.