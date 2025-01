SuperBarça!!!

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va vèncer ahir per un contundent 2-5 el Reial Madrid per aixecar la Supercopa d’Espanya 2025, que es va disputar a Jidda (Aràbia Saudita), gràcies a una excelsa primera meitat en la qual va escombrar el conjunt madridista i ja va obtenir un avantatge impossible per als blancs, que van jugar amb un més gairebé tota la segona part per l’expulsió del porter Wojciech Szczesny. Va ser un altre partit llegendari del Barça contra un Madrid calamitós i molt brut quan es va veure humiliat, que hauria pogut acabar amb una golejada encara més escandalosa si no fos per l’expulsió citada.

El conjunt blaugrana va conquerir a l’Aràbia la seua quinzena Supercopa d’Espanya amb una exhibició davant del seu etern rival, que surt molt tocat d’aquesta final, mostrant evidents desconnexions i errors defensius en una primera part extraordinària del Barça, que se’n va anar 1-4 als vestidors.

A la segona part, l’expulsió de Wojciech Szczesny va obligar els blaugranes a baixar el peu de l’accelerador quan ja anaven 1-5, gràcies a un altre gol de Raphinha. Però el Reial Madrid, que perd el segon clàssic del curs –amb 9 gols en contra–, mai no va sembalr que collés el rival, amb un plantejament totalment inofensiu. El triomf dona ales a un Barça que va sortir en bloc, primer amb una rematada llunyana i amb rosca que va fer treballar Courtois, que va tornar a mantenir amb vida el seu equip a la segona acció amb perill blaugrana amb una rematada de cap de Raphinha. Amb el porter belga excels, el Reial Madrid va marcar en la primera oportunitat per mitjà de Mbappé.

El gol va rebaixar les pulsacions del partit, però als 20 minuts de joc, Lamine Yamal es va inventar, després d’una extraordinària assistència de Lewandowski, una obra d’art deixant Antonio Rüdiger i Aurélien Tchouameni enrere i batent en el mà a mà, sense nervis i creuat, Courtois per empatar el partit. El ritme del clàssic era vertiginós. Fins que Camavinga, amb un plantillazo sobre la cuixa de Gavi dins de l’àrea, sense pilota pel mig, va ser castigat amb penal per Gil Manzano després de revisar-ho al VAR. Lewandowski no va fallar i va completar la remuntada. L’1-2 va donar impuls als blaugranes, que van aprofitar el descontrol al darrere madridista per marcar el tercer gol seguit amb una rematada de cap de Raphinha a centrada lateral de Koundé. El conjunt merengue estava grogui i ho va pagar encara més. Després d’un córner ridícul, el Barça va poder córrer a la contra i Raphinha i Balde no van fer presoners; el brasiler va regatejar Valverde i va servir l’1-4 al lateral. Amb Tchouameni de nou retratat, Raphinha va marcar l’1-5. Els merengues van aprofitar l’expulsió de Szczesny per marcar el 2-5 de falta amb més de 40 minuts al davant. I el Barça va saber amagar la pilota amb els seus jugones i va estar a punt de marcar algun gol més.

El president de la RFEF, Rafael Louzán, va dir ahir que “a Jidda i a l’Aràbia a Espanya se l’estima i al futbol espanyol se l’estima. Els que són aquí poden comprovar que sou un país amable i afectuós”, amb una declaració que ha indignat especialment els aficionats mallorquinistes, els més afectats pel tracte hostil dels aficionats saudites presents a l’estadi després de la seua derrota contra el Reial Madrid.

Louzán també va confirmar que “seran molts anys els que serem aquí amb vosaltres, però ja de manera permanent”, i va deixar anar que “treballem per portar a l’Aràbia també la Supercopa femenina”.

“M’assenyalaven i em deien que per quants diners estaria disposada a anar-me’n amb ells”, va revelar Natália Kaluzova. “Els nois d’aquest país s’han posat a fer-nos fotos de prop i ens han estat assetjant”, va afegir Cristina Palavra, dones dels futbolistes del Mallorca Dominik Greif i Dani Rodríguez, respectivament.

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va celebrar “orgullós” la victòria a la final de la Supercopa d’Espanya i va confiar que, com davant dels blancs els dos últims enfrontaments, demostraran ara “com som de bons en tots els partits”.

“Estic molt orgullós pel partit. El Barça avui ha fet un partidàs, el nivell que hem jugat ha estat fantàstic. No mirem enrere, juguem partit a partit i ells senten que som un equip gran, que està a punt”, va dir a la roda de premsa.

Flick va destacar el nivell de l’equip i la seua mentalitat per dominar el duel després de quedar-se amb un menys per la roja a Wojciech Szczesny a mitja hora del final. “Amb l’expulsió no era fàcil, però tots van estar a punt, estic orgullós de la defensa i després fer aquests golassos. No vull mirar enrere. Hem guanyat el Reial Madrid dos vegades i un títol grandíssim, és una cosa al·lucinant. Tenim dos porters boníssims i això és molt important”, va afegir.

D’altra banda, el preparador blaugrana va demanar als seus que segueixin en aquesta línia per complir els objectius de títols. “Fa molt de temps que soc en aquest negoci i els objectius dels grans clubs són guanyar títols. Estem contents i orgullosos però ara hem de demostrar com som de bons en tots els partits”, va acabar.

Per la seua part, el defensa Jules Koundé va dir que “sempre et dona un plus de confiança, tenim un títol, queda molt per lluitar, crec que ho necessitàvem i ho mereixem”.

Per la seua banda, el tècnic del Reial Madrid Carlo Ancelotti va admetre que “el Barcelona ha merescut guanyar. Ha defensat millor que nosaltres. Estem tristos i decebuts”.

L’Atlètic, nou líder de Primera

L’Atlètic es va posar líder de la Lliga en l’últim partit de la primera volta després de vèncer ahir l’Osasuna (1-0), un duel en el qual amb un solitari gol del davanter argentí Julián Álvarez en va tenir prou el conjunt blanc-i-vermell per aconseguir la seua catorzena victòria consecutiva i desplaçar el Reial Madrid del cim de la classificació.

Raphinha, elegit l’MVP de la final

Raphinha, futbolista del Barcelona, va ser elegit millor jugador de la final de la Supercopa d’Espanya, gràcies, en part, al doblet que va anotar i l’assistència del jugador brasiler a Balde en l’1-4.

El club blaugrana guanyarà 9 milions

El FC Barcelona guanyarà una bossa propera als 9 milions d’euros per conquerir el títol. Va començar la competició amb una quantitat que s’acostava als 6 milions d’euros. Els diners base ingressats per cada equip es veuen augmentats en funció del seu acompliment en la competició. El guanyador rep 2 milions addicionals, mentre que el premi per participar en la final és d’un milió addicional.

La lesió d’Íñigo dona opcions a Araujo

La lesió d’Iñigo Martínez transcorreguts tot just 25 minuts de la final reobre el debat sobre la sortida de Ronald Araujo. El jugador basc va caure a terra a conseqüència d’una ruptura muscular, presumiblement als isquiotibials, i va haver de donar per acabada la seua participació en el partit.

Florentino Pérez, resignat a la derrota

A Movistar van captar el moment en què Florentino Pérez parlava amb Modric al recollir la medalla de subcampió. “Alguna vegada havíem de perdre una final, no?”, li va dir.