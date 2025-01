Wilber lidera el tiberi

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va tancar ahir la primera volta amb un triomf incontestable a domicili davant del Prat (2-4) que li permet refermar-se en zona de play-off. Ja són set jornades sense perdre, amb 15 dels últims 21 punts sumats, del conjunt de Gabri, que va mostrar de nou la seua versió més voraç. El gran protagonista va ser Wilber, que va firmar un brillant hat-trick per anar-se’n fins als 11 gols aquest curs i continuar la seua particular persecució a Jofre Graells, que suma un gol més a la taula de màxims golejadors. Ja al minut 7, el davanter va aprofitar una centrada de Nil Sauret al segon pal i una deixada de Moro Sidibé amb la cama per engatillar i batre sense miraments Pablo (0-1).

Wilber va obrir el marcador al minut 7 i va sentenciar el partit amb dos gols més a la segona meitat

Malgrat el control inicial lleidatà, el Prat va empatar al 22 gràcies a Javi García, qui va connectar una espectacular rematada de primeres després d’una centrada mil·limètrica de Lamelas (1-1). Lluny d’enfonsar-se, els de Gabri van reprendre el comandament del joc i del marcador. Al tall del descans, un córner tancat de Samsó va desembocar en un gol de Soule, oportú a l’àrea petita per pescar i posar l’1-2. La segona meitat amb prou feines havia començat quan Wilber, imparable, va recompensar una genial acció individual de Moro Sidibé amb una definició al pal llarg que va deixar sense opcions el porter (1-3). La inspiració de cara a gol del davanter va continuar i ell mateix va sentenciar el duel al minut 71, completant el seu hat-trick des del punt de penal després d’una acció provocada per Samsó (1-4). La pressió en camp rival de l’Atlètic Lleida i la línia defensiva avançada liderada per Dauda i Manrique va asfixiar un Prat que només va maquillar el marcador amb un penal de Pau Torres que va transformar Miguel Fernández (2-4). Una pena màxima molt protestada pel porter, però que no va tenir cap incidència. Amb aquest triomf, l’Atlètic Lleida comença el 2025 amb la moral pels núvols i amb l’objectiu de jugar la promoció més a prop que mai.

Gabri: “Això va per moments i ara som un equip solvent”

L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, es va mostrar satisfet després de la victòria de l’equip, destacant la solidesa defensiva com un dels pilars de l’èxit. “Possiblement és el moment de la temporada en què som més sòlids defensivament”, va afirmar. “La clau està en el fet d’adaptar-te a la categoria i als jugadors que tens”, va explicar el tècnic, afegint que l’equip ha trobat un sistema que s’ajusta a les seues característiques.L’entrenador es va mostrar optimista de cara al futur: “Ara som un equip solvent.” A més, Gabri García atribueix la bona dinàmica de set partits invictes a la “confiança dels jugadors” i als “bons resultats”, que els permeten afrontar els partits amb més seguretat. Per mantenir el bon moment, l’entrenador va assenyalar que “cal tenir humilitat, treballar cada dia i desitjar que puguem mantenir aquest nivell”.