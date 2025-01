La Cursa de l'Oli torna a esgotar les places, amb 520

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cursa de l’Oli de les Borges Blanques celebrarà aquest diumenge la vint-i-dosena edició que, com ja va passar l’any passat, ha tancat inscripcions aquesta setmana a l’assolir el màxim de participants permesos per l’organització, 520, entre les curses de 10 i 5 quilòmetres.

La principal novetat de la prova, que es va presentar ahir a la diputació de Lleida i continuarà sent puntuable per a la Lliga Ponent, és el canvi d’ubicació de la sortida i l’arribada, que es traslladen del passeig del Terrall a la plaça 1 d’Octubre, decisió amb què l’organització, a càrrec del Club Atlètic Borges, vol promocionar el centre històric de la localitat.

Així mateix, la cursa de 10 quilòmetres arrancarà a les 10.00 i deu minuts més tard es donarà el tret de sortida per a la de 5 quilòmetres. Les dos proves transcorreran per un circuit urbà, en una part, i també per camins del municipi, entre camps d’oliveres. També, com és tradició, l’organització entregarà 50 litres d’oli d’oliva verge extra, valorats en 500 euros, als guanyadors de la categoria masculina i femenina de la cursa llarga.

Tots els corredors seran obsequiats amb productes de proximitat i una samarreta. A més, també se celebrarà el tradicional dinar posterior a la cursa i activitats paral·leles a la competició a la mateixa plaça 1 d’Octubre.