Isidre Esteve frega un altre top 20

Isidre Esteve i el seu copilot Txema Villalobos van firmar ahir una altra gran actuació en la vuitena etapa del Dakar, ficats de ple en el grup dels pilots capdavanters. El Repsol Toyota Rally Team es va quedar a 7 segons del seu segon top 20 consecutiu –va ser el 21– i va ascendir a la 38a posició de la general, la 25a en la categoria Ultimate.

En cotxes el sud-africà Henk Lategan, a les mans d’un Toyota, es va imposar en la vuitena etapa, de 487 quilòmetres entre Al-Duwadimi i Riad i manté el liderat a la general a l’avantatjar en 5:41 el saudita Yazeed al-Rajhi i en 34:14 el qatarià Nasser al-Attiyah, cinc vegades campió de la competició, que es troba en quarta posició.

El jove sud-africà partia des de la quinzena plaça per l’etapa del dia anterior, davant les posicions avançades dels seus rivals, aspecte de què es va beneficiar al tenir avantatge en la navegació.

En la seua segona victòria d’etapa després del pròleg, Lategan, amb un temps de 4h 51:54, es va imposar al seu compatriota Guy David Botteril per 1:47, al francès Mathieu Serradori per 4:04 i al també sud-africà Brian Baragwanath per 4:09. A més, Lateganli va endossar 5:20 a Al-Rajhi, que va ser sisè, i 12:17 a Al-Attiyah, que va obtenir l’onzè millor temps.

Nani Roma i Cristina Gutiérrez, malgrat que els seus temps ja no compten per a la general, van firmar una gran actuació al ser cinquè i dotzena, respectivament.

En motos, el valencià Tosha Schareina (Honda) va ser tercer en una etapa que va guanyar l’argentí Luciano Benavides i va retallar uns quatre minuts a la general al líder, l’australià Daniel Sanders (KTM).

Isidre Esteve ja està on volia estar. Lluitant en el grup de pilots que, en cada etapa, parteixen amb l’ànim de barrejar-se en el nombrós grup del capdavant.

“Hem fet una bona etapa, amb molt bon ritme, i el Txema ha resolt molt bé la navegació, que era complicada. Estic molt content, perquè tornar a posar-nos en la lluita pels 20 primers està molt bé. El cotxe funciona perfectament. Tenim moltes ganes de córrer i de millorar el resultat cada dia”, va dir el pilot d’Oliana.

“Al principi ens ha anat molt bé amb la navegació. Era difícil, però hem sabut trobar tots els punts i hem arribat a rodar onzens. Després l’especial s’ha tornat molt, molt ràpida i ens han començat a atrapar una mica darrere”, va afegir.

El pilot lleidatà va afegir que “l’última part de l’especial estava molt trencada, dins d’un oued [riu sec]. Allà calia anar amb molt de compte amb el cotxe”, va destacar Isidre Esteve, que es va quedar a 7 segons de ficar-se en el top 20.