L’Hiopos Lleida millorarà la seguretat a peu de pista per evitar que, com va ocórrer en el partit davant del Girona, cap aficionat pugui entrar al recinte de joc i encarar-se amb àrbitres, tècnics o jugadors. El club va mantenir una reunió dilluns amb Mossos, les penyes Nucli Bordeus i Penya Junts i l’empresa de seguretat, després de la qual es va acordar conscienciar l’afició que no hi hagi insults ni llançament d’objectes a la pista.

L’ACB ha advertit el club per l’incident de l’esmentat partit davant del Girona, en el qual un aficionat, abonat vip, va entrar a la pista i es va encarar amb un àrbitre, a banda de pels insults reiterats que hi va haver aquell dia i el llançament d’objectes. El club ha sancionat cautelarment el seguidor, que no podrà entrar als partits, a l’espera de rebre l’informe dels Mossos sobre l’incident i que aquesta sanció sigui ferma.

“L’objectiu és millorar aquestes coses i evitar incidents com el del Girona”, explicava ahir el president del Força Lleida, Albert Aliaga. “Cal impedir que hi hagi insults o comportaments violents. Hem incidit a les penyes i, a través seu a tots els aficionats, que s’animi l’equip en positiu. Farem tot el possible per evitar que hi hagi insults i si veiem aquest tipus de comportaments, actuarem”, va afegir. Quant a l’aficionat que va saltar a la pista, Aliaga va dir que “necessitem l’informe policial perquè hi hagi una sanció definitiva, però ja se li ha comunicat que no se li permetrà accedir als partits”.

Després d’aquest incident, el club ja va emetre un comunicat en el qual condemnava qualsevol tipus de conductes violentes o agressives perquè “no representen la manera de ser del Força Lleida”, recordava ahir el club en un altre comunicat, en el qual incidia que “prendrem les mesures necessàries per evitar que es repeteixin, amb expulsió del pavelló inclosa”.

Durant la reunió també es va acordar millorar altres aspectes d’organització, mentre s’intensificarà el control d’accessos i registres, que es farà de forma més agil. “Es tracta d’evitar cues a l’entrada al pavelló”, detallava el president en aquest sentit, per a la qual cosa s’habilitarà un punt d’incidències en la lectura d’abonaments.