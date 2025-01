Un triomf d'or!

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana es manté viu en la lluita per la Lliga al firmar ahir una gran victòria a la pista del líder, el Palau de Plegamans (1-2). Després de perdre dissabte a casa davant del Gijón, les del Pla d’Urgell no es podien permetre patir un nou revés, ja que una derrota les hauria despenjat a 6 punts del capdavant de la taula. No va ser el seu millor partit, però es va mantenir ferm en defensa, va tenir en la portera Anna Salvat tota una assegurança de vida –quin partidàs el seu– i després d’aguantar sofrint molt l’assetjament a què els va sotmetre a la primera part el Palau de Plegamanas, va sentenciar a la segona amb gols de Luchi Agudo i Dai Silva.

Conscients ambdós equips del que hi havia en joc, van jugar amb la intenció de minimitzar errors però els dos blocs es van entregar a fons. Després d’un inici equilibrat, el Palau de Plegamas va posar una marxa més i va sotmetre a una gran pressió un Vila-sana al qual costava aguantar la possessió, que no trobava línies de passada i que veia molt lluny la porteria local.

L’equip barceloní rematava una vegada i una altra i sempre es va trobar amb un mur, Anna Salvat, infranquejable en un interminable primer temps. Poc abans del quart d’hora, el Vila-sana va cometre un error inexplicable que li hauria pogut costat molt car. En un canvi, Maria Porta va saltar a pista abans que es retirés la seua companya, la qual cosa li va comportar veure una targeta blava. Elsa Salvañà va fallar el llançament i el Vila-sana va salvar com va poder els dos minuts en inferioritat. Malgrat que desbordat, va arribar al descans 0-0.

A la segona part semblava que es repetiria el guió, però l’equip del Pla d’Urgell va ser un altre. Mantenia la solvència defensiva i aconseguia tenir més presència davant de la porteria local. En el minut 30 Gimena Gómez va robar una bola al centre de la pista, va encarar porta amb velocitat i, quan semblava que anava a rematar, va cedir a Luchi Agudo, que no va perdonar el 0-1. L’equip lleidatà respirava, però no va deixar de patir. A la següent acció ofensiva Dai Silva va tenir el gol, però no va encertar en la rematada i en la contra Elsa Salvañà va firmar l’1-1 (32). El matx tornava a estar empatat, però el Vila-sana era un altre, més sòlid i fluid en atac.

Les arribades se succeïen a les dos àrees i, si Anna Salvat el continuava parant tot, Laura Vicente feia el mateix per a les barcelonines. En una clara arribada del Vila-sana Luchi Agudo va cedir la bola a Dai Silva que, escorada a l’esquerra de la porteria local i gairebé sense angle, va marcar l’1-2 (39’).

Quedaven deu minuts que serien molt durs per a les lleidatanes. El Palau de Plegamans va tornar a tancar el Vila-sana, que es defensava amb ordre. Però faltaven episodis de sofriment. La col·legiada va assenyalar un penal a Dai Silva per falta a Anna Casaramona. Laura Puigdueta va llançar, però Salvat, enorme un cop més, va aturar la bola. I a falta de 50 segons Victòria Porta va tenir una directa per blava a Casaramona i tampoc va marcar. Tant era. L’1-2 suposa un triomf d’or per a un Vila-sana que guanya vida.

Lluís Rodero: “Calia guanyar el partit i hem sabut patir”

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, va reconèixer que l’equip havia patit però que el més important era sumar la victòria. “Ha tocat patir. Hi ha partits que s’han de guanyar i ho hem fet, però ha estat patint”, va explicar.“Hem aguantat a la primera part, ens costava treure la bola, ens han apretat molt i a la segona part hem millorat”, va explicar. Va destacar especialment Anna Salvat, “que ha fet un autèntic partidàs”.“No ha estat el nostre millor partit, ens han apretat molt, hem generat poques ocasions, però hem estat un equip. Això és hoquei. Davant del Fraga va ser al revés, vam jugar bé, però vam perdre”, va insistir l’entrenador.Va admetre el gran valor que té la victòria aconseguida ahir a la pista del Palau de Plegamans. “És un triomf de molta importància. Si haguéssim perdut ens quedàvem despenjades, a sis punts dels dos primers equips. Encara ens queda molt per fer per arribar amb opcions al final de la Lliga, però hem recuperat els punts que vam perdre davant del Gijón”, va concloure.