Esteve resisteix i Roma guanya deu anys després

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Isidre Esteve va tenir una complicada primera presa de contacte amb les dunes, el terreny purament dakarià de les tres últimes jornades d’aquesta 47a edició del Dakar. El lleidatà va saldar aquesta antepenúltima jornada, de 120 quilòmetres d’especial entre Haradh i Shubaytah, cedint una mitja hora per un problema electrònic, resolt després de fer un reset general en plena especial. Malgrat aquest inconvenient, el pilot d’Oliana només va baixar una posició a la general absoluta, on ara ocupa del posició 35, mentre que és el 23 a la categoria Ultimate. “No sabíem el que passava i fins i tot he fos l’embragatge, intentant ajudar el cotxe a avançar, però el problema és que no tenia potència, estava limitat electrònicament”, va dir Esteve. Villalobos va trucar a l’equip i, amb l’ajuda dels enginyers, va poder efectuar un reset general electrònic i el cotxe va poder completar l’especial i arribar a meta.

El lleidatà afrontarà les dos últimes etapes en el seu terreny, en especial la d’avui, que pot ser decisiva. “Encara queda una etapa llarga i molt bonica per disfrutar al màxim. M’agraden les dunes i tenim un cotxe molt adequat per a aquest terreny,”, va assegurar.

D’altra banda, Nani Roma, als comandaments d’un Ford Raptor, va ser el gran triomfador ahir al guanyar l’etapa, la primera victòria per a Ford en el ral·li més dur del planeta, cosa que no assaboria des de l’edició del 2015. Va ser la recompensa a un parell d’anys molt complicats a nivell personal. El 2022 el va sorprendre un càncer de bufeta que, després de la quimioteràpia i l’extirpació i reemplaçament de l’òrgan, va poder superar satisfactòriament. El segon cop li va arribar el maig del 2024, quan va rebre una trucada encara més demolidora: el seu fill Marc, de 16 anys, havia tingut un accident de motocròs i no podia moure les cames. “Guanyar fa que t’oblidis dels mals moments, i t’adones de la realitat, de per què val la pena això que fem”, va assenyalar el pilot barceloní.

En camions, el també lleidatà Jordi Esteve va acabar ahir el 20 i està el 19 a la general absoluta.