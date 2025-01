La festa continua

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va prolongar la festa després de la conquesta de la Supercopa i va accedir als quarts de la Copa al golejar el Betis (5-1) amb els gols de Gavi, Koundé, Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal. Com si la final de diumenge passat davant del Reial Madrid (2-5) no hagués acabat, el quadre blaugrana va donar continuïtat a la seua versió més devastadora: voraç en la pressió, fluid en la passada i demolidor en la definició. Va encarrilar el triomf en el primer acte amb dos gols, n’hi van anul·lar dos més per fora de joc i va sentenciar amb tres gols després del descans. Aquesta fluïdesa posicional va quedar patent en el primer acostament de la nit. Pedri va superar el seu parell a la zona de tres quarts i va connectar a la frontal amb Olmo, que va cedir per a l’entrada de Gavi a l’àrea pel carril central. L’andalús va controlar amb la destra i va executar d’esquerra un tir ras, impossible per a Vieites (1-0, min.3). Gavi, amb passat bètic, va aixecar els braços després del gol en senyal de disculpa, però el Barcelona ja no va aixecar el peu de l’accelerador. La pressió voraç blaugrana en terreny verd-i-blanc impedia al Betis embastar el seu joc associatiu.Vieites va negar el gol a Olmo amb una mà salvadora i, poc després, l’egarenc va rematar alt en una triangulació al primer toc amb Raphinha i Lamine. El tercer intent d’Olmo es va estavellar al pal i Vieites, ràpid de reflexos, va negar el xut a boca de canó de Raphinha.

El Betis provava d’aguantar el vendaval, fidel al seu estil, amb l’esfèric com a aliat i una defensa avançada, però era el Barça el que imposava la seua llei. Incansable, el Barcelona va persistir fins a aconseguir el 2-0. Koundé va rebre la passada picada de Lamine i va batre Vieites (2-0, min.27).

Hauria pogut ampliar distàncies el Barça en una rematada de Gerard Martín que Altimira va desviar davant l’arc i en un xut llunyà d’Olmo que va fregar l’escaire.

El conjunt blaugrana va marcar dos gols més, obra de Koundé i de Lamine Yamal en el temps afegit del primer acte i al començament de la segona meitat, però ambdós van ser anul·lats per fora de joc després de la intervenció del VAR. La sentència va arribar en un contraatac conduït per Lamine Yamal que va culminar Raphinha, atent per aprofitar un rebuig dins de l’àrea (3-0, min.59). Després del gol, Flick va aprofitar per moure la banqueta i els suplents van voler unir-se a la festa. Ferran Torres, a passada de Dani Olmo, va firmar el 4-0 (min.67). Poc després, Lamine Yamal va batre Vieites en un mà a mà per firmar el 5-0 (min.75), anul·lat inicialment per possible fora de joc i concedit pel VAR.

Amb el duel sentenciat, Vitor Roque va reduir distàncies de penal per una trepitjada de Koundé a Jesús Rodríguez (5-1, min.84). L’única concessió d’un Barça que, després d’una altra golejada, ja és a quarts de final de la Copa del Rei.

L’RFEF nega l’assetjament a les dones del Mallorca

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ja s’ha pronunciat sobre l’assetjament que van patir els seguidors del Mallorca a Jidda i contradiu la versió dels afectats, ja que asseguren que va ser “aclaparament”, tal com recull ElDiario.es en les primeres declaracions oficials sobre els fets. En l’explicació que donen afirmen que cal “diferenciar bé” entre “assetjament, que sempre es vincula a l’àmbit sexual”, i “un aclaparament”, que va ser el que van sentir pel “tumult”. “Es barreja una mica el que han dit uns i d’altres”, van assenyalar. Des de l’RFEF qualifiquen el que ha succeït com “una cosa puntual que ja està conclosa”, i encara que lamenten els fets consideren que “hi havia moltes dones i nens i de vegades es produeixen situacions en el futbol que ens poden resultar no gaire agradables”.La versió de l’RFEF no té a veure res amb la dels aficionats, dones i familiars del club vermelló, ja que afectades com Sara Noguera, la parella de Morlanes, van evidenciar el seu enuig. “Anava amb dos amigues a les quals tocaven el cul. Reien, ens assenyalaven, ens empenyien. Estava al·lucinant. Va ser com una bogeria”, va destacar a Diario de Mallorca. Per la seua part, el Govern balear va traslladar a l’RFEF el seu malestar pel que qualifica de “greus incidents”. Ho va fer a través del conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, que va remetre una carta al president de l’RFEF, Rafael Louzán, en la qual l’insta a reconsiderar la idoneïtat de l’Aràbia Saudita com a seu de la competició. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, va afirmar que està al corrent sobre el possible trasllat de la Supercopa d’Espanya Femenina a l’Aràbia Saudita, però va assegurar que “no hi ha una decisió presa” i que hi ha en el futbol femení “altres prioritats”.

Louzán diu que a la Federació valoren recórrer la cautelar a Olmo

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, va assegurar ahir que els serveis jurídics de l’entitat “estan valorant” recórrer la cautelar del Consell Superior d’Esports (CSD) al FC Barcelona per a la inscripció dels jugadors blaugrana Dani Olmo i Pau Víctor. “Els serveis jurídics de la mateixa RFEF ho estan valorant; evidentment, d’això ja s’ha parlat molt i ja hem celebrat una Supercopa i ara toca parlar d’altres coses. Hi ha tres mesos al davant, el CSD haurà d’exposar una mica d’informació i a partir d’allà, doncs en continuarem parlant”, va expressar Louzán als mitjans des del Nou Mestalla a València.A més, el president de l’RFEF va expressar que necessita “més informació concreta” sobre el cas de Kike Salas, del Sevilla, que va declarar dimarts passat davant de la Policia per suposades manipulacions i provocar targetes grogues perquè persones del seu entorn se’n beneficiessin econòmicament. “Poc puc aportar, no en tinc informació”, va dir.