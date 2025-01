El Freeride de BaqueiraBeret canvia d'emplaçament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La prova del circuit FIS Freeride World Tour by Peak Performance de Baqueira-Beret, que finalment s’ha programat per demà divendres, ha hagut de canviar d’emplaçament a última hora a causa de la meteorologia. Inicialment estava prevista, com en les tres anteriors edicions, al Tuc de Baciver, al costat de l’estació aranesa, però el fort vent dels últims dies ha obligat a traslladar la competició a l’altre extrem de la vall, en una zona de Vielha e Mijaran batejada com La Bamba pels organitzadors.

El nom ha estat escollit en honor al reconegut rider aranès Aymar Navarro, ja retirat i l’àlies del qual quan competia era La Bamba, un dels principals artífexs per localitzar aquest escenari.

“L’última nevada va arribar acompanyada de forts vents del sud-oest, amb ràfegues de fins a 100 km/h, que van afectar la part més alta de les muntanyes a Naut Aran”, va explicar Laurent Besse, comissionat de l’FWT. “Encara que la seu inicial podria haver funcionat amb condicions de neu primavera, les temperatures fredes i el pronòstic d’altes pressions han deixat els vessants orientats a l’oest com a no adequats per a la competició”, va afegir.

Per sort, La Bamba ofereix “una excel·lent alternativa pel terreny divers, la qualitat de la neu i l’òptima protecció, la qual cosa garanteix un emocionant i segur inici de temporada”.

La zona és coneguda pel seu terreny tècnic i desafiador que posarà a prova els millors freeriders del món, entre ells l’esquiador aranès Abel Moga, que buscarà el seu segon podi en el certamen, així com la barcelonina Núria Castán, una altra de les favorites.

Es tracta d’un descens situat en una impressionant cara est, el cim de la qual assoleix els 2.541 metres d’altitud i la zona de meta està situada a 2.069 metres. Amb un pendent mitjà del 40 per cent i seccions que assoleixen fins a un vertiginós 53 per cent, aquesta muntanya, al més pur estil d’Alaska, amb grans tallats, espines i cornises modelades pel vent, constitueix un escenari ideal perquè els freeriders despleguin la seua creativitat.