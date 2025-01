El Barça destinarà la venda de places vip al nou estadi

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona va explicar ahir els detalls de la venda d’un total de 475 seients vip (en dos paquets a dos socis inversors de l’Orient Mitjà) del futur Spotify Camp Nou amb un nou model de negoci en format Personal Seat License (PSL), que donen a l’entitat uns 100 milions d’euros en concepte d’explotació de la venda d’aquestes localitats en els propers trenta anys.

Com va explicar el president blaugrana, Joan Laporta, en la seua compareixença de dimarts, amb l’ajuda del director financer del club, Manel del Río, el FC Barcelona ha posat en marxa un nou actiu financer que consta del pagament d’aquests gairebé 100 milions d’euros –pagats en la seua totalitat el juny del 2026– per l’explotació del 5,5 per cent dels seients vip del nou estadi.

El club va informar que són dos inversors de Qatar i els Emirats Àrabs que han adquirit 475 places

Un pagament one off (en un únic termini) a què se sumarà la venda anual de les esmentades localitats. Així, el club continuarà percebent anualment la xifra que acordi per a la venda de totes les localitats vip del nou feu (una mica més de 8.000 places), incloses aquestes 475 places venudes als dos inversors (de Qatar i EAU).

Els beneficis generats a partir de la cessió de l’explotació d’aquest nou producte permetran al club posar en disposició dels inversors de l’Espai Barça una part significativa de l’import previst com a retorn del deute del futur Spotify Camp Nou, ja abans del compliment del primer termini de pagament previst durant la pròxima temporada 2025/26.

D’altra banda, l’excandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font, líder de la plataforma opositora Sí al Futur, va criticar durament ahir en el programa El món a RAC 1 Laporta assegurant que la situació econòmica és “pitjor” que quan manava Josep Maria Bartomeu i considera que el Joan Laporta del 2003 (quan va iniciar el seu primer mandat) demanaria la dimissió de l’actual.

Un jutjat investiga Laporta per una presumpta estafa

■ El Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona està investigant Joan Laporta per una presumpta estafa de 4,7 milions d’euros comesa entre el 2016 i el 2018. Una família es va querellar contra Laporta i dos persones més, un comercial d’un concessionari de Sant Cugat i una treballadora bancària, per haver invertit en la societat CSSB Limited i no aconseguir els diners acordats. Està previst que el mandatari blaugrana, així com uns altres dos imputats, declarin dilluns, va avançar El Periódico.