Luis Pereira carrega contra l'equip i l'ajuntament: “Mentre duri la situació no trepitjaré la ciutat”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Lleida, Luis Pereira, va llegir la cartilla als jugadors arran d’una nova entrepussada a casa, aquesta vegada contra l’Eivissa (2-2) després d’anar dos vegades davant en el marcador. Ho va fer dimecres passat a través d’una videotrucada i després de consensuar-ho amb el director esportiu Raúl Fuster i el tècnic Marc Garcia, que van estar d’acord amb el missatge que Pereira va traslladar a la plantilla. El mateix dirigent ho va admetre en el seu compte d’X qualificant de “lamentable” la imatge i l’actitud mostrada pels futbolistes blaus.

“Em correspon entendre una mica de futbol per poder entregar el meu missatge als jugadors. La meua intervenció d’ahir [ho va escriure ahir referint-se a dimecres] al vestidor, encara que vaig integrar qüestions tàctiques o tècniques, només es va centrar en temes d’imatge, d’actitud. En això, l’espectacle va ser lamentable i no ha de tornar a produir-se”, va comentar en el seu compte particular d’X.

“Podem perdre, guanyar, però la forma és important. He analitzat el partit sota totes les seues costures abans d’arribar a una conclusió: des d’ara els jugadors han d’assumir les seues responsabilitats. Ningú està obligat a la brillantor, està obligat als mitjans per aconseguir-la”, va continuar declarant en el seu escrit.

Pereira va mostrar el seu enuig especialment amb els errors consecutius dels jugadors blaus en els dos gols que va marcar l’Eivissa. També els va recriminar als jugadors els controls, les pèrdues de pilota, les recuperacions i la circulació lenta de la pilota de l’equip.

En la part final del redactat, el president del Lleida torna a carregar contra l’equip de govern de la Paeria. “Des que van entrar al poder la discriminació, el mal tracte, no pot ser més patent. De moment, mentre aquesta situació perduri no trepitjaré la ciutat”, finalitza advertint.

En l’escrit, Pereira també fa referència als seus problemes de salut. “El 2024 vaig passar un any horrible que no desitjo a ningú. Per raons de salut i perquè he de pensar una mica en mi, perquè em vaig oblidar de viure. No tornaré a passar pel mateix.” Així mateix, parla de l’“error sense transcendència” del comunicat d’AFE.