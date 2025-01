Aran vibra amb el Freeride

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després que la falta de neu obligués a suspendre l’edició de l’any passat, el FIS Freeride World Tour by Peak Performance va tornar ahir a la Val d’Aran amb una prova inaugural, la Baqueira Beret Pro by Movistar, celebrada aquesta vegada a la nova cara de La Bamba, ja que el Tuc del Baciver, la seu inicialment prevista, es va descartar per la mala condició de la neu. Amb una altitud de 2.541 metres al cim, un pendent mitjà del 40% i seccions que assoleixen els 53º, aquest vessant orientat a l’Est ubicat al municipi de Vielha e Mijaran va desafiar els riders amb condicions de neu variables i terrenys altament exposats. Tant esquiadors com snowboarders van estar a l’altura, amb actuacions tan audaces com creatives que van fer vibrar els fans que es van reunir al pla de Beret per veure-ho a través d’una pantalla gegant.

França va dominar la modalitat de snowboard, aconseguint la victòria tant en homes com en dones. Victor de Le Rue va guanyar amb una puntuació de 83.33, amb un espectacular backflip, i va deixar clar per què és tricampió del Freeride World Tour. L’alemany Timm Schröder va aconseguir la segona posició amb 77.33 punts i el canadenc Jonathan Penfield, un veterà del circuit, va completar el podi amb 72.67 punts. La també francesa Noémie Equy es va endur el primer lloc en dones en el seu debut en el FWT, amb 76.00 punts. La seua compatriota Anna Martinez, que va acabar en el podi la temporada passada, va finalitzar segona amb 72.67 punts, mentre que la canadenca Audrey Hebert va completar el podi amb 68.67. Per la seua part, la barcelonina Núria Castán, subcampiona l’any passat, va acabar en la setena posició després de tenir dos caigudes, per la qual cosa va ser traslladada a l’hospital de Vielha per a una revisió.

En la disciplina d’esquí van triomfar el nord-americà Ross Tester i la canadenca Justine Dufour-Lapointe. En la seua tornada al Freeride World Tour després d’una pausa, Tester va clavar una baixada impecable per sumar 92.67 punts, davant del seu compatriota Toby Rafford (91.33) i el neozelandès Ben Richards (89.00). En la categoria femenina, lliçó magistral de Justine Dufour-Lapointe, campiona el 2023, que va acabar amb la medalla d’or penjada al coll amb els seus 82.00 punts, seguida de la francesa Astrid Cheylus, subcampiona del món la temporada passada, que va aconseguir 77.00 punts, i de la polonesa Zuzanna Witych, tercera amb 73.33.

L’aranès Abel Moga, que el 2022 va ser segon, va acabar dotzè en esquí amb 70.33, però la seua bona actuació li va valer una wildcard per a la resta del circuit. “No pot ser! És veritat?”, deia l’aranès al conèixer la notícia. “A partir d’ara toca disfrutar i intentar millorar la temporada passada, en què no vaig tenir el millor sabor de boca”, va assenyalar. Sobre la prova, va comentar que “és molt especial competir a casa, Baqueira és un lloc espectacular per fer freeride i estic feliç de poder mostrar a tothom les muntanyes que tenim aquí”.