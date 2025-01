Gerard Encuentra: “Estem mirant el mercat per millorar la plantilla”

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra va reconèixer ahir en vigílies de rebre demà el Gran Canària al Barris Nord (12.30) que estan immersos en el mercat buscant reforços per fer un salt de qualitat, sobretot en el joc interior, en què un dels noms que sonen és el de James Nnaji, com va avançar SEGRE dijous passat. “Estem mirant el mercat per millorar la plantilla. Si apareix algun jugador que creiem que ens pugui fer millorar i poder competir millor ho intentarem tancar”, va dir el tècnic, que també va voler matisar que no estan mirant el mercat arran de les “últimes derrotes”, sinó que “ho estem fent durant tota la temporada. Sortia aquesta setmana que m’havia reunit amb el president i amb el Joaquín (Prado), però ens reunim cada setmana per parlar, no és una cosa motivada per la dinàmica que portem, sinó que ho fem sempre”.

Malgrat les quatre derrotes que porta seguides, una cosa que ocorre per segona vegada, Encuentra va destacar el treball i la implicació de la plantilla en el dia a dia i va assegurar que “la dinàmica és bona, i si treballes bé diàriament acabes trencant aquesta mala ratxa. Cada dia fem coses millor. Està clar que tenim unes deficiències que estem intentant corregir entrant al mercat per millorar la plantilla. També podríem haver sumat alguna victòria més i tothom estaria una mica més tranquil”. I va reiterar que “l’equip competeix, té l’ADN competitiu, però és cert que hi ha moments en els partits en els quals ens pesa la pressió de guanyar i ens fallen coses, però l’equip està allà lluitant fins al final. Ens falta un punt més de sort i de qualitat, però ja sabem el que som dins de la Lliga”.

El tècnic lleidatà va reconèixer també que en aquesta primera temporada a l’ACB està gaudint i patint “a parts iguals”, va dir, per afegir: “Ho gaudeixo perquè m’encanta el que faig, soc passió quan entreno i m’encanta, però alhora tens aquest punt de responsabilitat de voler fer-ho bé, de complir l’objectiu, i quan no guanyes t’exigeixes més i pateixes més, però estic gaudint. Si anés quart encara ho gaudiria més, però ara toca ser conscients del que som dins de la Lliga, que internament ja ho som.”

Encuentra també va llançar un missatge a l’entorn i va demanar que es disfruti d’aquesta experiència que feia dos dècades que Lleida no vivia. “Cada partit al Barris Nord ha de ser una festa. Feia 20 anys que no teníem ACB a Lleida i ho hem de gaudir perquè no saps el que pot passar, i tots junts, que de vegades ens falta una mica de perspectiva. Vas fora de Lleida i la resta d’equips ens veuen a baix, però quan ens veuen competir ens feliciten perquè esperaven menys d’aquest Lleida. Aquí de vegades tenim una realitat desvirtuada, perquè volem, som ambiciosos, i això ja m’agrada, però cal tenir un punt d’equilibri i disfrutar perquè és una lliga molt complicada i de moment no estem en posicions de descens, que és el nostre objectiu aquesta temporada”, va concloure el tècnic lleidatà, que per demà només tindrà la baixa ja coneguda de Kenny Hasbrouck.