El Vila-sana busca davant del Manlleu atansar-se al liderat

El Vila-sana, que va recuperar el pols a l’OK Lliga al derrotar dimarts a domicili el fins llavors líder Palau de Plegamans (1-2), rep avui (19.00) el Manlleu a la Champions amb l’objectiu de sumar la segona victòria a la competició i, de passada, intentar assaltar el liderat. Aquest fet es produiria si l’equip del Pla d’Urgell guanya el seu partit i el Fraga perd amb el Palau en l’altre duel del grup B. Hi hauria un triple empat a 6 punts, mentre que el Manlleu quedaria despenjat sense conèixer encara la victòria.

L’equip que dirigeix Lluís Rodero va sortir molt reforçat aquesta setmana després del seu triomf a la pista del Palau, al qual també va derrotar en la segona jornada de la competició europea (3-1). D’aquesta forma, va oblidar la dolorosa entrepussada del cap de setmana passat a casa davant del Telecable Gijón per 1-4.

El rival d’avui de les lleidatanes, el Manlleu, és cinquè a l’OK Lliga darrere dels quatre favorits (Gijón, Vila-sana, Fraga i Palau), però a Europa busca el primer triomf per seguir amb opcions d’anar a la Final Four. Per això, el tècnic del Vila-sana Lluís Rodero adverteix del perill de confiar-se. “Tenim un rival davant que no ens ho posarà fàcil. Pot pensar-se que és el més fluix del grup, però és un gran rival. Hem de fer bé el treball, fer un pas endavant i aconseguir els tres punts.” A més, per capricis del calendari, el següent cap de setmana, el dia 25 dissabte, el Vila-sana tornarà a rebre el Manlleu a l’OK Lliga (13.00).

Per la seua part, l’Esneca Fraga, que figura al mateix grup que el Vila-sana, rep avui el Palau de Plegamans (19.30) amb la intenció de consolidar el liderat. Les del Baix Cinca encapçalen el grup B amb 6 punts.

L’Alpicat visita un rival directe

El Lleida.net Alpicat visita avui la pista del Caldes (20.00), un rival directe per la permanència, en el seu segon desplaçament consecutiu després de caure la passada jornada al feu del Noia (1-0). L’equip lleidatà, que està competint molt bé en el seu debut a la màxima categoria, és desè amb 12 punts, mentre que el Caldes és dotzè amb 10 punts. Segons el tècnic de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, “el Caldes ens plantejarà un partit molt complicat perquè no estan en una bona dinàmica i segur que volen revertir la seua situació guanyant-nos”.