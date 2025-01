Cauen al descens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ainhoa Gervasini reté la pilota entre Fam i Etxarri. - ÀREA 11 Ainhoa Gervasini reté la pilota entre Fam i Etxarri. - ÀREA 11 Ainhoa Gervasini reté la pilota entre Fam i Etxarri. - ÀREA 11 Ainhoa Gervasini reté la pilota entre Fam i Etxarri. - ÀREA 11 Ainhoa Gervasini reté la pilota entre Fam i Etxarri. - ÀREA 11 Ainhoa Gervasini reté la pilota entre Fam i Etxarri. - ÀREA 11

El Cadí va encaixar ahir una nova derrota, la cinquena seguida, al perdre a la pista del Gernika (72-66) i va entrar als llocs de descens, ja que l’Ensino va avançar les lleidatanes a la taula al superar l’Araski (64-57). L’equip de l’Alt Urgell va demostrar a Maloste que, ara mateix, és incapaç de discutir la victòria a qualsevol dels seus rivals i que la plantilla necessita reforços de manera urgent o aquesta temporada acabarà l’etapa del Cadí a la Lliga Femenina. Després de la igualtat inicial van arribar els millors minuts del Cadí, que va aconseguir moure la pilota amb criteri i va anul·lar el rival amb la defensa en zona. L’entrada de Gervasini, la primera rotació, va coincidir amb la màxima diferència visitant (6-14), prèvia al primer triple d’Olaeta. El Gernika va poder aturar el cop gràcies a la seua base i Etxarri, que va establir el 13-18 gairebé sobre la botzina. Va ajustar una mica més el marcador Pivec, ex del Sedis i debutant en les locals, encara que Mata i Gervasini van distanciar el seu equip de nou. El segon triple d’Olaeta va fer que Isaac Fernández, tècnic de les lleidatanes, demanés el seu primer temps mort (20-24), donant descans a la seua escassa rotació. Westerik, la jugadora més destacada de les basques, va entrar en acció i va liderar la reacció d’un Gernika que va capgirar el lluminós amb el 27-26 d’Etxarri. Soler i Aguilar van tornar l’avantatge al Cadí (29-31), abans que Ariztimuño colpegés amb un nou triple. La base basca va obrir un parcial de 7-0 amb què les locals van anar-se’n al descans (36-31).

Ariztimuño va anotar la primera cistella de la segona meitat i el Cadí va sobreviure gràcies a l’encert de Raventós. Tanmateix, el Gernika va aprofitar una petita davallada de les lleidatanes per col·locar-se 8 punts a dalt (46-38). El tècnic visitant va parar el duel, abans que Buenavida anotés un 2+1. Però Olaeta va tancar amb un triple un parcial de 8-0 i les locals es van situar amb 12 punts d’avantatge (50-38). Els tirs lliures tampoc entraven, però Ridard va destacar en la recta final del tercer quart, igual que Mata, que va aconseguir que el Cadí arribés amb opcions a l’últim quart (54-47). Lucas Fernández, tècnic de les locals, no volia sorpreses i va aturar el matx quan encara restaven 7:51 per al final. Palma i Mata van posar les lleidatanes a només 4 punts, però va aparèixer Westerik, amb un triple dolorós (61-54). Tocava continuar remant a contracorrent. Palma i Gervasini van donar un últim sospir d’esperança amb 4 punts consecutius, que van situar el Cadí amb opcions (61-58). Però va ser llavors quan el Gernika va donar el cop definitiu, amb un parcial de 6-0 que va tancar Westerik. 3:12 per al final i les locals 8 punts per sobre. Isaac Fernández va aturar el matx. Westerik va ampliar la diferència, va respondre Aguilar amb un triple i la neerlandesa va tornar a anotar. Poc més d’un minut per apel·lar a l’èpica a Maloste (71-61). Aguilar i Murekatete van atansar les seues, però no hi va haver temps per a la sorpresa i el Cadí va acabar encaixant una nova derrota, que el fa entrar a la zona de descens. Les lleidatanes, que no guanyen des del 14 de desembre, la seua única victòria en els últims 12 compromisos, tindran dissabte (18.10) al Palau la primera de les finals cap a la permanència, rebent l’Ardoi. Les navarreses, amb el mateix balanç, van guanyar en el partit de la primera volta per 13 punts (66-53).