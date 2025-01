Derrota dura de l'AEM a Logronyo (3-1)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

Un inici molt dolent de l'AEM ha condicionat totalment el partit. Al minut 9, el DUX Logronyo ha marcat el primer gol després d'una rematada de Keefe en una pilota bombejada a l'àrea lleidatana. Sense temps per la reacció, al minut 12, Castro ha marcat el segon per deixar un 2-0 abans del primer quart d'hora.

L'AEM a poc a poc s'ha despertat i ha començat a arribar a l'àrea rival amb bones jugades de Marina per la banda dreta. Tot i això, el DUX ha estat a punt de marcar el tercer al minut 24 amb una rematada que s'ha estavellat contra el pal. L'últim quart d'hora ha estat el millor per les de Rubèn López i, al minut 36, ha vist recompensat el seu esforç amb el gol de Marta Gestera, que marca per segona jornada consecutiva, i reduïa la distància en ell marcador. El partit ha continuat amb un AEM de menys a més, però que no ha pogut empatar abans del descans (2-1).

L'AEM ha tornat a sortir malament a la segona meitat, però aquest cop el DUX no ha aprofitat les seves primeres ocasions per fer el tercer. Els entrenadors han introduït cames fresques amb els primers canvis i ha estat l'equip local, al minut 68, que ha trobat el camí del gol amb el segon de Keefe en el seu compte particular.

Aquest gol ha estat un cop dur per l'AEM que no ha sabut reaccionar i no ha pogut entrar de nou al partit. Finalment, s'ha arribat amb el 3-1 definitiu que iguala l'average entre els dos equips que lluitaran per entrar en posicions de play-off.