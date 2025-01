A trencar la sequera de triomfs

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida tanca avui (12.30) la primera volta de la fase regular rebent al Barris Nord el Gran Canària, davant del qual espera confirmar la millora mostrada diumenge passat a Múrcia i acabar amb una sequera sense guanyar que dura ja un mes, concretament des del 21 de desembre, quan va derrotar, també a casa, el Granada. En aquest període de temps l’equip de Gerard Encuentra ha encaixat quatre derrotes –la pitjor ratxa fins al moment a l’ACB, encara que ja en va tenir una d’igual entre les jornades 7 i 10– algunes d’especialment doloroses com la de Girona a casa.

Amb Thomas Bropleh a punt, després de no jugar davant dels murcians pel seu viatge llampec als Estats Units per temes personals, i amb Johnny Hamilton una mica més rodat després del seu discretíssim debut fa una setmana, l’Hiopos Lleida, que tindrà la baixa ja coneguda de Kenny Hasbrouck per una lesió muscular, buscarà la sisena victòria de la temporada que li permeti allunyar-se una mica de les posicions de descens.

Petits detalls el van privar d’assaltar Múrcia, on va millorar la posada en escena que en altres partits l’havia condemnat. Encuentra reconeix que “tenim molt localitzat on hem de millorar, que si el rebot, les faltes de tir, els inicis de partit...”, però destaca que davant “tenim rivals molt potents. Ara ve el Gran Canària, que és un altre rival que ens triplica segurament en pressupost”, va assegurar.

És per això que el tècnic lleidatà preveu un duel “de màxima dificultat, davant d’un rival que té de tot, gent gran, bons tiradors i que està molt ben entrenat. Ja els coneixem perquè vam jugar contra ells en pretemporada i ens van escombrar de la pista. És un molt bon equip que ens exigirà la nostra millor versió. Sabem la dificultat, però volem donar una bona imatge”, va assenyalar.

El quadre que dirigeix Jaka Lakovic arribarà ferit al Barris Nord després d’encaixar dos derrotes seguides, les dos com a local, diumenge davant del Barça a la Lliga, en un duel que es va decidir en els últims segons, i dimecres davant el Joventut a la EuroCup. A més, a Lleida es jugarà ser cap de sèrie a la Copa del Rei en la qual exercirà d’amfitrió.

“Van perdre contra el Barça, que es jugava entrar a la Copa, i després a la Eurocup davant del Joventut, que està en un moment molt dolç. Venen de dos derrotes i segur que voldran canviar la dinàmica”, va apuntar Encuentra, que assumeix que el seu equip és inferior quant a qualitat i potencial de plantilla, per la qual cosa la victòria passa per ser més intensos i durs que el rival.

“Sobre el paper són millors que nosaltres, per la qual cosa haurem de multiplicar-nos, fer un extra. Els hem de guanyar en coses que no només és bàsquet, com en l’energia i la lluita, en això hem de ser brillants per poder competir el partit. Més que res perquè ja els coneixem de la pretemporada i veient-los jugar tenen moltes armes. Estem parlant de jugadors de molt nivell i haurem d’estar molt bé col·lectivament per poder guanyar”, va alertar el tècnic de l’Hiopos Lleida.

Jaka Lakovic: “El Lleida juga ràpid i molt agressiu”

Jaka Lakovic, que tindrà el dubte de Caleb Homesley fins a última hora, avisa del joc agressiu i veloç de l’Hiopos Lleida. Així, va assegurar que “és un equip que vol jugar ràpid, té ritme i és molt agressiu en defensa, a punt de la falta, buscant provocar pèrdues, per això és l’equip que comet més faltes de la Lliga. Estan ben entrenats i juguen bé. Cal estar preparats per al que ens trobarem, que serà de molt contacte, per això hem de preparar molt bé els atacs”, va assenyalar el tècnic eslovè.

Continuarà fora del descens al perdre Corunya i Girona

Passi el que passi avui davant del Gran Canària, l’Hiopos Lleida es mantindrà una jornada més fora de les posicions de descans gràcies a les derrotes ahir de dos dels seus rivals directes, Corunya i Girona. Els gallecs van caure a casa amb el Múrcia (78-86) i continuaran com a cuers, mentre que els gironins no van poder fer res amb Tenerife (100-80). El Manresa va arrasar el Joventut (87-72) i es va classificar per a la Copa del Rei, mentre que l’Unicaja va superar el València (94-86) i és líder.