L'Alpicat es retroba amb la victòria

Sabaté prova de vèncer el duel davant d’un rival per aconseguir la possessió de la pilota. - INGRID SEGURA

Després de quatre jornades sense vèncer, l’Alpicat va tornar a guanyar (4-0), aquesta vegada davant del Cervera, en un partit que van dominar els locals en la seua totalitat. A la primera part, Llull va avançar els locals en la primera ocasió de perill del partit (1-0, 6), però a la primera part el marcador no es va moure. Després del descans, Oromí va marcar el segon per als locals, donant tranquil·litat als del Segrià (2-0, 48). En els minuts posteriors, Llull va marcar el tercer i finalment Gomà va sentenciar amb el quart, donant la victòria a l’Alpicat, que després de sumar els tres punts manté la distància amb el Cardona i continuarà sent líder.

El líder torna a vèncer 4 jornades després

El líder del grup, l’Alpicat, es va tornar a trobar amb la victòria després de 4 jornades sense vèncer. Aquesta vegada va ser amb el Cervera (4-0) i li permet mantenir la distància de tres punts amb el Cardona, que actualment suma vuit victòries consecutives, l’última davant del Castellserà (0-2). Els segueix de prop el Tàrrega i el Balàfia, a només un punt, al vèncer els respectius partits. El Tàrrega va guanyar l’Alguaire (1-0) i el Balàfia, el Guissona (0-1).