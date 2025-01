El Pons Lleida es diverteix

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida va obrir ahir la segona volta de l’OK Lliga firmant davant del Vic la seua golejada més àmplia en el que va de competició. Va superar per 8-0 el Vic, un equip que ja va golejar en l’obertura de la temporada a la seua pròpia pista (0-4), amb la qual cosa es consolida en la quarta posició, i els vuit gols firmats ahir el mantenen com el segon equip que més en marca, 56, només superat pel líder Barça, que en porta 72.

L’equip d’Edu Amat va firmar un partit impecable, imparable en atac i molt segur en defensa, on a més de concedir poques ocasions clares a l’equip rival va comptar amb l’excel·lent actuació del porter Javi Sánchez, que va atuirar tot el que li va arribar, especialment encertat en les rematades des de lluny, amb les quals tant perill crea el Vic. Amb l’objectiu de la Copa segellat fa setmanes i en la qual seran cap de sèrie, el Llista afronta ara amb la moral reforçada els difícils partits a la pista del Liceo, el pròxim cap de setmana, i la visita del Barça a l’Onze de Setembre d’aquí a dos. El Pons Lleida tenia l’espineta clavada del mal començament de partit que va firmar en la jornada anterior a Caldes i ahir va tenir una impetuosa sortida a pista, amb la qual va començar a assetjar el Vic. Jordi Badia va buscar el gol amb una rematada passat el primer minut, Fran Tombita Torres ho va intentar en el minut 2 i de nou Badia el va buscar al 4, amb una rematada que es va estavellar al pal. Va ser el preludi del que seria l’1-0. Als cinc minuts, una perfecta combinació en atac va obrir el marcador per als lleidatans. Badia va cedir Nico Ojeda i aquest a Tombita, que va superar Puigbí, el qual, malgrat els 8 gols encaixats, va lliurar el seu equip d’una golejada encara més contundent.

El gol no va relaxar en absolut els d’Edu Amat, que van continuar portant el ritme del matx i buscant la porteria de l’equip barceloní. Les ocasions se succeïen, però al Llista li faltava encert per augmentar les diferències. A prop hi va estar Sebas Moncusí en el minut 12, amb una rematada que va aturar Puigbí, just abans que els àrbitres assenyalessin penal a favor del Llista, que Darío Giménez no va aconseguir transformar.

Nico Ojeda va llançar una potent rematada al 14, que de nou va aturar el porter visitant, encara que el premi a la insistència va arribar en el minut 21, amb un gran gol de Nuno Paiva (2-0). L’equip es va retirar al descans amb un 3-0 a favor, gràcies a un gol de Sergi Duch, el primer de la temporada.

El Pons Lleida va incrementar el seu domini a la segona part, en la qual va segellar la golejada. Nico Ojeda, de falta directa, va firmar el 4-0 (30) i de nou Tombita va veure porta per fer el 5-0 en el minut 32. Nuno Paiva (6-0, 35’), Sergi Duch (7-0, 38’) i Sebas Moncusí (8-0, 43’) van tancar el marcador, en la golejada més àmplia de l’equip lleidatà en el que va de Lliga.

El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, es va mostrar molt satisfet al final del matx i va explicar que “teníem molt clar el que volíem sortir a fer, teníem l’espineta clavada de la mala primera part d’Alcoi de la setmana passada i l’equip ha sortit bé, fent un gol en els primers cinc minuts, que sembla que ens està sortint facil i que tambien ens ajuda a posar de cara els partits. Ara a continuar treballant”, va valorar, per afegir que “l’equip ha tingut una actitud molt positiva durant els 50 minuts i d’aquí un resultat tan redó”.

Va destacar la intensitat amb què va jugar el Llista. “La intensitat és innegociable, vagis com vagis al marcador o falti el que falti. Treballem per créixer al llarg de la temporada. Aquest equip té objectius ambiciosos i no ens podem conformar. Hem encarrilat el partit i no podíem abaixar els braços, perquè després és quan es compliquen, com ja hem viscut altres vegades”.

Va insistir que “estic supercontent de l’actitud que ha tingut l’equip fins al final. Els he demanat a l’últim temps mort que no volia encaixar cap gol i s’han comportat molt bé fins al final. És el mínim exigible”.

Va assenyalar també que “hem estat efectius, hem tingut clar que passés el que passés era important defensar bé i una porta a zero a l’OK Lliga és difícil. Cal seguir en aquesta línia que ara venen dos mesos i mig preciosos”, va concloure l’entrenador.