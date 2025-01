Victòria de molt valor

Thomas Bropleh, que reapareixia després de no jugar a Múrcia, llança a cistella en suspensió puntejat per Homesley. - SANTI IGLESIAS

L’Hiopos Lleida es va retrobar ahir amb la victòria en el tancament de la primera volta. Després d’un mes de sequera i de quatre derrotes consecutives, els de Gerard Encuentra es van regalar un homenatge davant del Gran Canària, equip de Copa i EuroCup al qual va dominar de principi a fi (88-78). Els lleidatans, des de la defensa, van atropellar els canaris durant més de tres quarts, arribant a dominar per 23 punts (79-56), i només una davallada en els cinc últims minuts va permetre als de Jaka Lakovic, que no seran caps de sèrie a la seua Copa, maquillar el marcador.

El quadre lleidatà va saltar a la pista amb la lliçó ben apresa de partits anteriors i la seua posada en escena va ser letal, millorant amb escreix la que va tenir fa set dies a Múrcia. Tancant bé el seu rebot, corrent i amb un encert descomunal, els de Gerard Encuentra van treure del matx un Gran Canària que es va veure sorprès. L’ímpetu de Villar va encomanar els seus companys i l’Hiopos va ser un altre. Bropleh, que reapareixia després de no jugar a Múrcia per temes personals, va assumir els galons en atac i amb Madsen carregant el rebot ofensiu per regalar segones opcions al seu equip, els lleidatans es van situar 12-5 als 4 minuts. La sortida de Homesley, que havia estat dubte fins a última hora, va donar una mica de clarividència al joc ofensiu canari, però Bropleh va escalfar el canell i amb vuit punts seguits, inclosos dos triples, va fer saltar les alarmes a l’equip de Jaka Lakovic, que va parar ràpidament el duel perquè li marxava. El 19-7 superat l’equador del primer període feia justícia al que s’havia vist, amb un Hiopos que va saber aguantar l’estrebada visitant en el tram final del quart per guanyar per 11 punts (26-15) gràcies a cistelles tan increïbles com un triple de Van der Vuurst des de nou metres.

L’equip lleidatà va assolir el seu màxim avantatge en l’arrancada del tercer quart amb un clar 79-56

L’arrancada del segon assalt va ser encara millor. Els de bordeus, que havien firmat un 8 de 10 en tirs de 2, van elevar el nivell d’efectivitat, en especial un recuperat Muric, que amb cinc punts seguits va situar la renda en 16 (31-15) i va obligar de nou Lakovic a demanar temps mort. Aquesta vegada la decisió va fer efecte i el seu equip va millorar prestacions, però no prou per ficar por als d’Encuentra, que van assolir un màxim avantatge de 18 punts gràcies a un altre triple de Van der Vuurst i un tir lliure d’Edo Muric (37-19).

En aquell moment l’Hiopos va entrar en un petit sot que el Dreamland Gran Canària va aprofitar per retallar la distància i deixar-la en onze (37-26) en un parcial de 0-7, amb Tomasson liderant l’ofensiva. El quadre lleidatà es va despertar i ho va fer amb un habitual en aquests combats, Madsen, que va firmar dos triples seguits que van permetre arribar al descans dominant per 11 (45-34).

A la tornada dels vestidors, Paulí, que ahir va assolir els 300 partits a l’ACB, va voler celebrar l’efemèride sent protagonista, i vaja si ho va ser. Els onze primers punts del seu equip en aquest tercer període van portar la seua firma, i des de totes les posicions possibles, cosa que va permetre recuperar 16 punts de renda (56-40). Lakovic va tornar a parar el partit, però de res li va servir, ja que Bozic, inèdit fins llavors, va recollir el testimoni de Paulí per liderar l’atac en el tram final del tercer quart. El croat va exhibir els seus dots al pal baix per anotar nou punts gairebé seguits que van disparar la renda fins als 20 punts (71-51), coincidint amb una esmaixada de Hamilton a assistència de Van der Vuurst, que va tornar a estar fi en atac, encara que no tant en defensa. La capacitat ofensiva lleidatana va tenir continuïtat en l’arrancada de l’últim període, on va assolir el màxim avantatge en tot el partit, 23 punts (79-56), amb dos triples seguits d’un reaparegut Muric i Walden.

El duel semblava sota control en l’equador del període amb els 21 punts de renda (85-64) que tenia de botí l’Hiopos Lleida, però la situació va fer un gir en els últims cinc minuts. La pressió dels canaris en la sortida de fons va ofegar els de Gerard Encuentra, que van començar a perdre pilotes de forma alarmant (7), gairebé el doble de les que havia perdut en els tres primers quarts, 4), en especial Van der Vuurst (5).

El tècnic lleidatà va haver de demanar dos temps morts seguits en un marge de dos minuts, ja que el Gran Canària s’havia situat a només deu punts (85-75) a falta de 2:29 per al final. Les directrius van ser clares, allargar les possessions i assegurar els tirs, i allà Bropleh va reaparèixer per donar serenitat i amarrar la sisena victòria del curs que deixa l’Hiopos Lleida una victòria per sobre del descens.