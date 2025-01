Márquez: “Ducati m'ha fet recuperar el somriure”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Ducati va presentar ahir el seu equip oficial de MotoGP per a la temporada 2025, amb Marc Márquez com a principal novetat a l’escuderia italiana, en la qual provarà de lluitar pel títol mundial, amb el seu company Francesco Bagnaia com un altre candidat. Tots dos formen un nou projecte “realment emocionant” per a Márquez, que arriba a “un equip de referència” i en una fàbrica en què l’any passat, en un dels seus equips satèl·lit, va aconseguir “recuperar una mica el somriure”.

“Ja he dit que ho aposto tot al roig. Això és realment emocionant. Arribar a un nou equip, al de referència ara a MotoGP, em provoca papallones a la panxa perquè és la il·lusió de començar un nou projecte”, va assenyalar el de Cervera durant la presentació d’equip a la localitat italiana de Madonna di Campiglio.

El vuit vegades campió del món, que portarà el seu tradicional 93 en la nova muntura, té clar que “és el moment d’inici d’un nou projecte”. “He lluitat molt contra Ducati, però em van fer recuperar el somriure una mica l’any passat i ser aquest any el seu pilot oficial és un privilegi”, va recalcar.

“Ara arribo a l’equip de referència a MotoGP, el que ha guanyat especialment en els últims quatre o cinc anys i que ha estat l’equip de referència durant molts anys en què han tingut motos molt fortes, però com va dir Gigi [Dall’Igna, director general de Ducati Corse], volem guanyar tots els campionats”, va subratllar.

I per a això, han “de treballar en equip”. “Si ell [Bagnaia] no guanya que guanyi jo, i a la inversa, i així intentarem fer una temporada molt bona per emportar-nos a casa moltes victòries. Després ja veurem al final d’any on som”, va afirmar el de Cervera.

Francesco Bagnaia no va amagar la seua felicitat per seguir en “un lloc i un entorn bonics” com la marca italiana, on ha rebut “molt suport des de tots els angles”. “És una font d’orgull per a mi haver estat part d’aquest desenvolupament d’aquest equip ja molt fort i que s’està enfortint encara més”, va advertir.