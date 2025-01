Sis podis per a Lleida a la Copa d'Espanya d'Arinsal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La representació lleidatana d’esquí de muntanya va aconseguir un total de sis medalles en la segona prova de la Copa d’Espanya disputada aquest cap de setmana a l’estació andorrana d’Arinsal. Laia Sellés continua amb el seu idil·li amb el podi en aquesta arrancada de temporada i va ser la més premiada amb dos metalls, un or i un bronze. L’esquiadora de Lles de Cerdanya va aconseguir la victòria en la seua categoria, U20, en la prova individual, superant la també lleidatana Aina Garreta, de la Pobla de Segur, per gairebé tres minuts i mig. També va pujar a dalt de tot del podi Pau Baqué, de Bellver de Cerdanya, que va guanyar en U18 per 48 segons d’avantatge sobre el segon classificat. L’alt-urgellenc Jordi Alís, per la seua part, es va penjar la medalla de bronze en la categoria sènior, al darrere de Nil Cardona i Albert Pérez. En la disciplina de relleus mixtos, Laia Sellés, fent parella amb el gironí Julià Pujol, tots dos de la categoria U20, van pujar al tercer calaix del podi absolut, amb gairebé quatre minuts de desavantatge sobre els guanyadors i màxims favorits, els mundialistes Oriol Cardona i Marta Garcia, mentre que Maria Costa i Ot Ferrer van aconseguir la plata. Jordi Alís, juntament amb Anna Huguet, va ser sisè, mentre que Aina Garreta va guanyar en júniors fent dupla amb Aaron Álvarez. Els lleidatans Mariona Rovira i Pau Baqué van acabar en sisè lloc.