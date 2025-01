Hermoso arranca l'any amb una victòria a França

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Albert Hermoso va arrancar aquest cap de setmana passat la temporada 2025 amb una victòria al prestigiós trofeu Cross Country Indoor de Saumur, a França, valedor per al calendari europeu de cros. La primera cita del calendari de la temporada d’hivern d’aquesta disciplina va comptar amb la participació de dinou genets i el d’Os de Balaguer, que hi acudia per quarta vegada, va ser l’únic representant espanyol. En un circuit exigent, Hermoso, a cavall de l’euga Keenabout Wonderland Z, va ser el més ràpid a completar el traçat i ho va fer sense cap penalització, parant el crono en 90:06 i aconseguint així la seua primera victòria en el certamen. La segona plaça va ser per a l’amazona local Héloïse le Guern amb un registre de 91:43 i va completar el podi la també francesa Salomé Poisson, amb una marca de 92:84.

“És una de les escoles on es prepara l’equip francès i on hi ha molta competència i el circuit és molt exigent. Feia diversos anys que entrava entre els cinc primers però no havia pogut guanyar mai, i aquesta vegada ho he aconseguit. Tot va sortir perfecte, vaig tenir aquesta mica de sort i la veritat és que estic molt content de com va sortir tot”, va assenyalar Hermoso.

La pròxima cita del genet lleidatà serà el cros indoor de Bordeus, que se celebra del 6 al 9 de febrer, mentre que la temporada de la disciplina de concurs complet arrancarà a finals del mes de febrer vinent a Portugal. Entre els reptes que té al davant Hermoso amb la selecció espanyola de concurs complet destaquen el circuit de la Copa de les Nacions, tot i que encara no estan concretades les proves a les quals acudirà, i el Campionat d’Europa, que aquest any es disputarà al prestigiós Agria Blenheim Palace International Horse Trials, a Oxfordshire (Anglaterra), del 18 al 21 de setembre. Un altre dels campionats als quals també li agradaria acudir és el Mundial de cavalls joves amb l’euga angloàrab Coca, que aquest any compleix set anys i amb la qual la temporada passada es va proclamar campió d’Espanya de la disciplina. “Tinc la il·lusió de participar si aconsegueixo la classificació”, va indicar l’olímpic lleidatà, que tampoc no faltarà a la seua cita en l’Estatal i la Copa del Rei.